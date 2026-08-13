रोजगार संकट दूर करने के लिए ठोस नीतियां जरूरी

भर्ती और उद्यमिता को मिले प्रोत्साहन

फिर आता है रोजगार-आधारित प्रोत्साहन। राजनीतिक नकद हस्तांतरण को बदलना होगा। स्नातकों को खाली बैठने के लिए पैसा देने के बजाय नियोक्ताओं और उद्यमों को पहली भर्ती का जोखिम उठाने के लिए पैसा दीजिए। एक नई योजना, ‘नेशनल एम्प्लॉयमेंट एंट्री वाउचर’ हो सकती है, जो फ्रेशर को काम पर रखने वाली कंपनी को उसके पहले साल के वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा वापस दे।

चौथा, कैश-फ्लो आधारित लोन। युवाओं से ‘नौकरी देने वाले बनें’ कहना बंद कर दीजिए, अगर बैंक लोन के लिए दादा की जमीन गिरवी रखनी पड़े। युवा उद्यमियों के लिए अड़चन महत्वाकांक्षा नहीं, पूंजी है। इसका जवाब है भरोसे पर टिकी माइक्रो-फाइनेंसिंग।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (यूपीआइ/अकाउंट एग्रीगेटर) का इस्तेमाल कर युवाओं के माइक्रो-उद्यमों को उनके कैश-फ्लो के आधार पर बिना गारंटी तुरंत वर्किंग कैपिटल मिलनी चाहिए। साख इस बात से नापी जाए कि आप क्या कर सकते हैं, इस बात से नहीं कि आपके परिवार के पास क्या है।

युवा उद्यमियों को बाजार में जगह

साथ ही, सरकार और कॉर्पोरेट को अपनी वार्षिक खरीद यानी प्रोक्योरमेंट का एक तय हिस्सा पहली पीढ़ी और युवाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों के लिए आरक्षित करना चाहिए।

और आखिरी उपाय, बाजार से मोनोपोली को तोडऩा है। यह जमीनी इनोवेशन और उद्यमिता का गला घोंटता है तथा रोजगार के अवसर आधे से भी कम कर देता है। जिस बाजार में गिनती के दो-तीन विक्रेता हों, वह बाजार नहीं, जमींदारी है और जमींदारी रोजगार नहीं देती, किरायेदार बनाती है। एकाधिकार आसमान से नहीं टपकता, वह नीति की गोद में पलता है। इसलिए टेंडर छोटे हिस्सों में तोडि़ए, अनुपालन का बोझ आकार के हिसाब से तय कीजिए और लागत से नीचे बेचने पर कार्रवाई मातम के बाद नहीं, उससे पहले हो।

इंजन ठीक करने की जरूरत

मंत्री रूपी ‘ड्राइवर’ बदलने से महज फौरी राजनीतिक शांति मिल सकती है, लेकिन युवाओं के रोजगार संकट को सुलझाने के लिए शिक्षा और अर्थव्यवस्था के मूल ‘इंजन’ को ठीक करना ही होगा।