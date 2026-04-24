जैसलमेर: गर्मी के तेवर तीखे हुए, 2 डिग्री चढ़ गया पारा

पोकरण. पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों व स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित संभागियों को नशामुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। राजकीय जिला चिकित्सालय के मनोरोग एवं नशामुक्ति विशेषज्ञ डॉ.जितेन्द्र नारानिया ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर पहचान और सही उपचार से इन समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों पर भी प्रकाश डालते हुए युवाओं को इससे दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में डॉ.कामिनी गुप्ता ने भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा की और विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य विष्णुदत्त टेलर ने चिकित्सकों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और जागरूक बनने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से विभिन्न प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। सभी ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया।