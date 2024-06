लाड़ली बहना योजना से 2 लाख महिलाओं को हटाया, जीतू पटवारी ने जोड़ने के लिए किया ट्वीट

लाड़ली बहना योजना से 2 लाख महिलाओं को हटाया, जीतू पटवारी ने जोड़ने के लिए किया ट्वीट

भोपाल•Jun 15, 2024 / 06:32 pm• deepak deewan

Jeetu Patwari tweeted for new beneficiaries in Ladli Behna Yojana – एमपी की लाड़ली बहना योजना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान की इस योजना ने बीजेपी को जहां विधानसभा चुनावों में दोबारा सत्ता दिलाई वहीं लोकसभा चुनावों में भी प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी की जीत में इसका अहम योगदान रहा। हालांकि हकीकत यह भी है कि लाड़ली बहना योजना में लाभार्थियों की संख्या में 2 लाख महिलाओं की कमी हो चुकी है। अब कांग्रेस ने योजना के संबंध में इस अहम मुद्दे को उठाते हुए नए लाभार्थियों को जोड़ने की बात कही है।