लैंडफिल साइट पर अब दिखाई नहीं देंगे कचरे के ढेर, कचरे का नए तरीके से होगा सेग्रीगेशन

शहर की लैंडफिल साइट पर लगातार बढ़ते कचरे के ढेर से जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर निगम ने हर दिन फ्रेश कचरे का सेग्रीगेशन करने की ठोस योजना तैयार कर ली है। इसके लिए निगम द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से 1100 टीपीटी क्षमता का सेग्रीगेशन प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही मेयर-इन-काउंसिल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल शहर से प्रतिदिन करीब 450 से 500 टन कचरा लैंडफिल साइट पर पहुंच रहा है, जिससे लगातार कचरे का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। स्थिति यह है कि लैंडफिल साइट पर बीते दो वर्षों का 250 से 300 टन फ्रेश कचरा जमा है, जिसका अब तक समुचित निस्तारण नहीं हो सका है। ऐसे में प्लांट लगने के बाद हर दिन 600 टन लिगेसी वेस्ट कचरे और 500 टन फ्रेश कचरे सहित 1100 टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा।