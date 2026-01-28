महापौर राकेश पाठक की ‘अंतिम पारी’ में 422 करोड़ के बजट पर मुहर

महापौर पाठक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बजट प्रस्तावों को लेकर बैठक शुरू की। बैठक में विधायक अशोक कोठारी के साथ ही पक्ष एवं विपक्ष के कुल 66 पार्षद मौजूद रहे। बैठक में उस वक्त विपक्षी पार्षदों ने हंगामा शुरू किया जब पाठक की ओर दे सदन में रखे जा रहे प्रस्तावों पर विपक्ष नेता धर्मेन्द पारीक समेत अन्य पार्षदों ने चर्चा करने का मुद्दा उठाया। इसके बाद विभिन्न प्रस्तावों पर रुक-रुक के हंगामा जारी रहा। बैठक दोपहर 11:40 बजे शुरू हुई और दोपहर 12:22 मिनट पर संपन्न हो गई। इस दौरान उप महापौर रामलाल योगी आदि मौजूद रहे।