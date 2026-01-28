महापौर राकेश पाठक का दावा, नगर निगम बोर्ड में पांच साल का कार्यकाल एतिहासिक रहा

शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने वसूली जा रही राशि पर एतराज उठाया और कहा कि निगम सभी श्रेणियों को राशि से मुक्त रखा जाए। इस पर महापौर पाठक ने दो टूक शब्दों में कहा कि तय मापदंड के अनुसार ही शहर के हितों को ध्यान में रखते हुए शुल्क लिया जा रहा है। इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। बैठक के दौरान पार्षद जितेन्द्र सिंह राजावत, राधेश्याम भडाणा, श्यामलाल मल्होत्रा, उदयलाल तेली, अशोक शर्मा, ओमसांईराम, विजय लढ़ा, मुकेश शर्मा व लाभ शंकर आदि ने भी प्रस्तावों पर अपनी बात रखने की कोशिश की।