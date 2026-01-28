28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

महापौर राकेश पाठक का दावा, नगर निगम बोर्ड में पांच साल का कार्यकाल एतिहासिक रहा

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर निगम में महापौर राकेश पाठक की अगुवाई में भाजपा शासित बोर्ड की अंतिम बैठक में 35 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें मृतक निगम कर्मचारी के आश्रितों को मुआवजा दिलवाने, सड़कों का चौड़ीकरण, नए वाहन क्रय करना, चारागाह क्षेत्र की भूमि को आबादी में दर्ज करने, ई नीलामी से बिके भूखंडों का अनुमोदन, [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Jan 28, 2026

Members in nagar nigam bord meeting.mp4

Members in nagar nigam bord meeting.mp4

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर निगम में महापौर राकेश पाठक की अगुवाई में भाजपा शासित बोर्ड की अंतिम बैठक में 35 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें मृतक निगम कर्मचारी के आश्रितों को मुआवजा दिलवाने, सड़कों का चौड़ीकरण, नए वाहन क्रय करना, चारागाह क्षेत्र की भूमि को आबादी में दर्ज करने, ई नीलामी से बिके भूखंडों का अनुमोदन, भूखंडों के प्रथम पंजीयन की प्रक्रिया एवं नालों की सफाई के प्रस्ताव पेश हुए।

बैठक के दौरान महापौर राकेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम बोर्ड का पांच साल का कार्य एतिहासिक रहा है। पांच वर्ष के दौरान शहर का सर्वांगीण विकास हुआ और सभी 70 वार्ड क्षेत्र में विकास की गंगा बही, स्वच्छता मिशन की रैकिंग में देश में श्रेष्ठता साबित की और स्टेट रैकिंग में अव्वल रहे। नगर परिषद को निगम की सौगात मिली। राज्य सरकार से मांग से अधिक वित्त लाए। निगम को सौलर ऊर्जा से जोड़ा, प्रशासनिक खर्च कम किए और राजस्व आय बढ़ाई। https://www.dailymotion.com/video/x9yo29q

शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने वसूली जा रही राशि पर एतराज उठाया और कहा कि निगम सभी श्रेणियों को राशि से मुक्त रखा जाए। इस पर महापौर पाठक ने दो टूक शब्दों में कहा कि तय मापदंड के अनुसार ही शहर के हितों को ध्यान में रखते हुए शुल्क लिया जा रहा है। इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। बैठक के दौरान पार्षद जितेन्द्र सिंह राजावत, राधेश्याम भडाणा, श्यामलाल मल्होत्रा, उदयलाल तेली, अशोक शर्मा, ओमसांईराम, विजय लढ़ा, मुकेश शर्मा व लाभ शंकर आदि ने भी प्रस्तावों पर अपनी बात रखने की कोशिश की।

विधायक कोठारी चुप ही रहे

बोर्ड बैठक की कार्रवाई के दौरान विधायक अशोक कोठारी ने कोई दखल अंदाजी नहीं की और वह महापौर व पार्षदों की दलीलें सुनते रहे। बैठक में मौजूद सत्ता पक्ष की महिला पार्षदों ने चुप्पी साधे रखी। जबकि विपक्ष की समदु देवी खटीक ने ही अपनी बात रखने की कोशिश की। दूसरी तरफ सांसद दामोदर अग्रवाल केवल फोटो सेशन में ही शामिल हुए।  उप महापौर रामलाल योगी आदि मौजूद रहे। 

बजट बैठक में यह रहे प्रमुख प्रस्ताव

- संत शिरोमणि रविदास सर्किल, भगवान बिरसा मुंडा सर्किल, संत नामदेव सर्किल व कोराना वॉरियर्स नर्सेज सर्किल बनाने एवं शहर मे महापुरूषों की प्रतिमाएं लगाने ।

- 11 सामुदायिक भवनों के नाम नगर निगम के पूर्व सभापतियों व अध्यक्षों के नाम करने।

- सांगानेर तालाब का नाम राणा सांगा करने एवं शहर मुख्य चौराहा व द्वार का नाम बदले जाने।

- अंतरराष्ट्रीय पहलवान अश्विनी व अनुज कुमार व वॉलीबाल में यमन खटीक और पद्मश्री जानकीलाल भांड को रियायती दर पर भूखंड देने।

- आर के कॉलोनी सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य करवाने, आवारा श्वानों का बंध्याकरण के लिए ठोस योजना बनाने।

- डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था में वित्तीय स्वीकृति ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 01:47 pm

Hindi News / News Bulletin / महापौर राकेश पाठक का दावा, नगर निगम बोर्ड में पांच साल का कार्यकाल एतिहासिक रहा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, किडनी इनफेक्शन की शिकार डॉक्टर की पत्नी ने दम तोड़ा

30th Death In Bhagirathpura
इंदौर

राजस्थान पत्रिका ने बच्चों के संग बिखेरे खुशियों के रंग

rajasthan patrika bhilwara in subhash nagar school
समाचार

100 साल का रिकॉर्ड टूटा, एमपी के ’29 जिलों’ में भयानक ‘बारिश-ओलावृष्टि’ अलर्ट

MP Weather Update:
ग्वालियर

अजित पवार ने लाड़ली बहना योजना को बताया गेमचेंजर, कहा था- एमपी ने दिखाया जीत का रास्ता

Ajit Pawar Death in a plane Crash told about mp model and ladli behna yojana
भोपाल

महापौर राकेश पाठक की ‘अंतिम पारी’ में 422 करोड़ के बजट पर मुहर

nagar nigam bhilwara
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.