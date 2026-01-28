महापौर राकेश पाठक का दावा, नगर निगम बोर्ड में पांच साल का कार्यकाल एतिहासिक रहा

Members in nagar nigam bord meeting.mp4
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर निगम में महापौर राकेश पाठक की अगुवाई में भाजपा शासित बोर्ड की अंतिम बैठक में 35 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें मृतक निगम कर्मचारी के आश्रितों को मुआवजा दिलवाने, सड़कों का चौड़ीकरण, नए वाहन क्रय करना, चारागाह क्षेत्र की भूमि को आबादी में दर्ज करने, ई नीलामी से बिके भूखंडों का अनुमोदन, भूखंडों के प्रथम पंजीयन की प्रक्रिया एवं नालों की सफाई के प्रस्ताव पेश हुए।
बैठक के दौरान महापौर राकेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम बोर्ड का पांच साल का कार्य एतिहासिक रहा है। पांच वर्ष के दौरान शहर का सर्वांगीण विकास हुआ और सभी 70 वार्ड क्षेत्र में विकास की गंगा बही, स्वच्छता मिशन की रैकिंग में देश में श्रेष्ठता साबित की और स्टेट रैकिंग में अव्वल रहे। नगर परिषद को निगम की सौगात मिली। राज्य सरकार से मांग से अधिक वित्त लाए। निगम को सौलर ऊर्जा से जोड़ा, प्रशासनिक खर्च कम किए और राजस्व आय बढ़ाई। https://www.dailymotion.com/video/x9yo29q
शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने वसूली जा रही राशि पर एतराज उठाया और कहा कि निगम सभी श्रेणियों को राशि से मुक्त रखा जाए। इस पर महापौर पाठक ने दो टूक शब्दों में कहा कि तय मापदंड के अनुसार ही शहर के हितों को ध्यान में रखते हुए शुल्क लिया जा रहा है। इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। बैठक के दौरान पार्षद जितेन्द्र सिंह राजावत, राधेश्याम भडाणा, श्यामलाल मल्होत्रा, उदयलाल तेली, अशोक शर्मा, ओमसांईराम, विजय लढ़ा, मुकेश शर्मा व लाभ शंकर आदि ने भी प्रस्तावों पर अपनी बात रखने की कोशिश की।
विधायक कोठारी चुप ही रहे
बोर्ड बैठक की कार्रवाई के दौरान विधायक अशोक कोठारी ने कोई दखल अंदाजी नहीं की और वह महापौर व पार्षदों की दलीलें सुनते रहे। बैठक में मौजूद सत्ता पक्ष की महिला पार्षदों ने चुप्पी साधे रखी। जबकि विपक्ष की समदु देवी खटीक ने ही अपनी बात रखने की कोशिश की। दूसरी तरफ सांसद दामोदर अग्रवाल केवल फोटो सेशन में ही शामिल हुए। उप महापौर रामलाल योगी आदि मौजूद रहे।
बजट बैठक में यह रहे प्रमुख प्रस्ताव
- संत शिरोमणि रविदास सर्किल, भगवान बिरसा मुंडा सर्किल, संत नामदेव सर्किल व कोराना वॉरियर्स नर्सेज सर्किल बनाने एवं शहर मे महापुरूषों की प्रतिमाएं लगाने ।
- 11 सामुदायिक भवनों के नाम नगर निगम के पूर्व सभापतियों व अध्यक्षों के नाम करने।
- सांगानेर तालाब का नाम राणा सांगा करने एवं शहर मुख्य चौराहा व द्वार का नाम बदले जाने।
- अंतरराष्ट्रीय पहलवान अश्विनी व अनुज कुमार व वॉलीबाल में यमन खटीक और पद्मश्री जानकीलाल भांड को रियायती दर पर भूखंड देने।
- आर के कॉलोनी सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य करवाने, आवारा श्वानों का बंध्याकरण के लिए ठोस योजना बनाने।
- डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था में वित्तीय स्वीकृति ।
