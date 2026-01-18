अभ्रक का ‘काला खेल: खान विभाग ने यूआईटी व देवस्थान को जारी किया नोटिस

राजस्थान पत्रिका की ओर से 31 दिसंबर को खाकी और प्रशासन की नाक के नीचे 'अभ्रक' का काला खेल, रात ढलते ही सजती है अवैध खनन की मंडी शीर्षक से समाचार का प्रकाशन किया था। इसे खनिज विभाग ने गंभीरता से लेते हुए अवैध खनन क्षेत्र की जांच की। इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ग्राम पुर स्थित कानुड़ा तालाब के पास जिस स्थान पर अवैध खनन हो रहा है, वह राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार महादेव अधरशिला जो देवस्थान विभाग, अजमेर के नाम दर्ज है। करीब 31.6757 हेक्टेयर भूमि के आंशिक भाग पर माफियाओं ने अवैध खनन कर गहरे गड्ढे (पिट) खोद दिए हैं।