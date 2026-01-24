पहाड़ी पर दूसरी बार पकड़ी है मुरम चोरी, सात दिन बाद भी मुरम चोरों की पहचान नहीं

खनिज विभाग ने 17 जनवरी को छापा मारकर जेसीबी, पोकलेन व ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए थे और माफिया मौके से भाग गया था। वाहनों को जब्त कर थाने में रख दिया है। जब विभाग ने पहाड़ी से मुरम चोरी की पड़ताल की तो सामने आया कि तीन साल पहले भी यहां पर खनन पकड़ गया था। लेकिन जुर्माना लगाने के बाद विभाग ने दोबारा पहाड़ की निगरानी नहीं की, जिसके चलते खनन हो गया। करीब 10 फीट गहरा गड्ढा किया है।