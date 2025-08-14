नई येज्दी रोडस्टर लॉन्च, कीमत 2.09 लाख से शुरू

मुंबई. जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स ने 2025 येज्दी रोडस्टर लॉन्च की है। यह बाइक क्लासिक सेगमेंट में भारतीय बाजार में मौजूद कंपनियों को चुनौती देने वाली है, नई येज्दी रोडस्टर की शुरूआती कीमत 2.09 लाख रुपए है, बोल्ड डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और कस्टमाइजेशन के साथ इसे पेश किया गया है। कंपनी के को-फाउंडर अनुपम थरेजा ने कहा कि नई येज्दी में 6 फैक्ट्री कस्टम किट्स और 50 से अधिक कॉम्बिनेशन ऑप्शंस हैं। प्लग-एंड-प्ले एक्सेसरीज जैसे हैंडलबार्स, वाइजर्स, क्रैश गार्ड्स और टूरिंग एक्सेसरीज से इसे पर्सनलाइज करें। मॉड्यूलर सीटिंग इनोवेशन से सोलो बॉबर स्टाइल है और उसे ड्यूल टूरिंग सीट के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है।