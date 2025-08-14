नई येज्दी रोडस्टर लॉन्च, कीमत 2.09 लाख से शुरू

प्लग-एंड-प्ले एक्सेसरीज जैसी खूबियों के साथ पेश की गई नई येज्दी
मुंबई. जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स ने 2025 येज्दी रोडस्टर लॉन्च की है। यह बाइक क्लासिक सेगमेंट में भारतीय बाजार में मौजूद कंपनियों को चुनौती देने वाली है, नई येज्दी रोडस्टर की शुरूआती कीमत 2.09 लाख रुपए है, बोल्ड डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और कस्टमाइजेशन के साथ इसे पेश किया गया है। कंपनी के को-फाउंडर अनुपम थरेजा ने कहा कि नई येज्दी में 6 फैक्ट्री कस्टम किट्स और 50 से अधिक कॉम्बिनेशन ऑप्शंस हैं। प्लग-एंड-प्ले एक्सेसरीज जैसे हैंडलबार्स, वाइजर्स, क्रैश गार्ड्स और टूरिंग एक्सेसरीज से इसे पर्सनलाइज करें। मॉड्यूलर सीटिंग इनोवेशन से सोलो बॉबर स्टाइल है और उसे ड्यूल टूरिंग सीट के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है।
पावरफुल परफॉर्मेंस और नई इंजन टेक्नोलॉजी
इसमें 350 अल्फा2 लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 29PS पावर और 30Nm टॉर्क देता है। 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच से गियर शिफ्टिंग आसान है. कंपनी का दावा है कि 12.5 लीटर फ्यूल टैंक से 350+ किमी रेंज मिलती है. ब्रेक में ड्यूल-चैनल ABS, 320mm फ्रंट और 240mm रियर डिस्क दिए गए हैं।
कितनी है कीमत?
इसमें दो वैरिएंट्स है। एक स्टैंडर्ड (शार्कस्किन ब्लू, स्मोक ग्रे, ब्लडरश मारून, सेवेज ग्रीन. इसकी कीमत 2.09-2.21 लाख रुपए है। साथ ही प्रीमियम शैडो ब्लैक की कीमत 2.25 लाख रुपए है। ओनरशिप एश्योरेंस प्लान में 4-ईयर/50,000 किमी वारंटी, 5-ईयर मेंटेनेंस प्लान्स और रोडसाइड असिस्टेंस शामिल है। कंपनी ने आसान पहुंच और रखरखाव के लिए अपने सेल्स और सर्विस नेटवर्क को 300 से अधिक टचपॉइंट तक विस्तारित किया है।