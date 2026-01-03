वाराणसी के नशा मुक्ति केंद्र में थर्ड डिग्री टार्चर का आरोप, मां बोली…बेटे को पीट-पीट कर मार डाला

मां ने बताया कि जब पूछा गया कि क्या हुआ तो पता चला की आदित्य की मौत हो गई। आदित्य सिर्फ लोवर पहने हुआ था और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। शरीर पर जगह-जगह टॉर्चर (चोट) के निशान थे। इसके बाद हम लोग सारनाथ थाने पहुंचे और तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। इस संबंध में सारनाथ इंस्पेक्टर पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की आज बीमार होने के बाद उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने की बात कही है। वहीं नशा मुक्ति केंद्र ने छत से गिरने से लगी चोट से ऐसा होना बताया है। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है।