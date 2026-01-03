3 जनवरी 2026,

शनिवार

वाराणसी

वाराणसी के नशा मुक्ति केंद्र में थर्ड डिग्री टार्चर का आरोप, मां बोली…बेटे को पीट-पीट कर मार डाला

शुक्रवार को सारनाथ के जन सुधार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की हत्या का आरोप उसके परिजनों ने लगाया है। उनके मुताबिक युवक को थर्ड डिग्री दी गई, उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे।

वाराणसी

image

anoop shukla

Jan 03, 2026

Up news, varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मृतक आदित्य

वाराणसी के सारनाथ में शुक्रवार को जनसुधार नशा मुक्ति केंद्र पर वहां भर्ती युवक की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। युवक के मौत की खबर मिलते ही वहां पहुंचे परिजनों ने हंगामा भी किया। मां ने कहा मेरे बेटे की हत्या की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

27 दिसंबर को आदित्य को कराया गया था एडमिट

जानकारी के मुताबिक युवक आदित्य गोस्वामी BHU से एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। जबकि मां प्रतिभा गोस्वामी GIC सैयदराज, चंदौली की प्रिंसिपल हैं। मां प्रतिभा गोस्वामी ने बताया कि हम लोग मीरापुर बसहीं थाना शिवपुर में रहते हैं। पिछले दो साल से बेटा नशे की चपेट में था। 27 दिसंबर को आदित्य गोस्वामी को नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया था।

बार, बार कहने के बाद भी मां को बेटे से नहीं मिलवाया गया

मृतक की मां ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे से मिलने और कंबल देने के लिए नशा मुक्ति केंद्र पर फोन किया। यहां कहा गया कि रविवार को नहीं मिल सकती हैं। जब वो सोमवार को कंबल लेकर पहुंची तो वहां उन्हें ऑफिस में रोक लिया गया। कहा गया कि आपका बेटा सो रहा है। जगाएंगे तो हो सकता है कि उग्र हो जाये, इस कारण वो वहीं कंबल देकर लौट आई। इसके बाद फिर मंगलवार को बेटे से मिलने पहुंची। यहां इस बार भी उन्हें आदित्य से मिलने नहीं दिया गया और कहा गया कि उससे मिलने नहीं दे सकते। वो गुस्सा हो सकता है, आप सीसीटीवी में देख लें। जब उन्होंने CCTV देखा तो उन्हें कंबल ओढ़कर बैठा कोई बच्चा दिखाया गया।

शुक्रवार को बेटे की हालत खराब होने की दी गई जानकारी

मां ने बताता कि शुक्रवार सुबह लगभग आठ बजे मोबाइल पर कॉल आई। उनसे कहा गया कि आपका बेटा बेहोश हो गया है। उसे दीर्घायु अस्पताल मवैया के ICU में एडमिट करा दिया गया है। आप लोग तुरंत आ जाइए, यह फोन किसी युवराज सिंह ने किया था। इसके बाद हम लोग वहां से भाग कर दीर्घायु अस्पताल पहुंचे तो कुछ लोग मिलकर आदित्य को अस्पताल से निकालकर स्ट्रेचर से स्विफ्ट डिजायर कार में डाल रहे थे।

मां का आरोप…बेटे की हत्या की गई, शरीर पर कई जगह चोट के निशान

मां ने बताया कि जब पूछा गया कि क्या हुआ तो पता चला की आदित्य की मौत हो गई। आदित्य सिर्फ लोवर पहने हुआ था और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। शरीर पर जगह-जगह टॉर्चर (चोट) के निशान थे। इसके बाद हम लोग सारनाथ थाने पहुंचे और तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। इस संबंध में सारनाथ इंस्पेक्टर पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की आज बीमार होने के बाद उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने की बात कही है। वहीं नशा मुक्ति केंद्र ने छत से गिरने से लगी चोट से ऐसा होना बताया है। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है।

Updated on:

03 Jan 2026 12:11 am

Published on:

03 Jan 2026 12:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी के नशा मुक्ति केंद्र में थर्ड डिग्री टार्चर का आरोप, मां बोली…बेटे को पीट-पीट कर मार डाला

वाराणसी

