“जी राम जी” भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है, SIR पर बोले पंकज चौधरी…पहली बार नहीं, आठवीं बार हो रहा है

श्री चौधरी ने बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का बजट जनता का होता है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले सपा यह तय करे कि PDA का अर्थ क्या है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, तो कभी ए का अर्थ बदल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वसमाज की पार्टी है। सपा जाति आधारित पार्टी है। उन्होने कहा कि कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन कार्य करता है और जनता के बीच रहता है। ब्राह्मण विधायकों के सहभोज पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वसमाज की पार्टी है, इस पार्टी में सभी समाज का सम्मानजनक भागीदारी है।