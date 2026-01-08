‘हिंदू होने की सजा मिल रही है’, 27 सालों का दर्द महिला प्रोफेसर ने किया बयां; AMU डीन पर गंभीर आरोप

Serious Allegations Against AMU Dean: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) से जुड़ा एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। राजनीति विज्ञान विभाग की सीनियर प्रोफेसर रचना कौशल ने आरोप लगाया है कि उन्हें साल 1998 से लगातार मानसिक और पेशेवर प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि केवल हिंदू होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया।