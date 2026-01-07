मेडिकल क्षेत्र में वाराणसी को मिली बड़ी उपलब्धि, जल्द बनेगा 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल को बनाने में 315 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत आएगी। इस अस्पताल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 60 फीसदी धनराशि यानि 189.288 करोड़ रुपये देगी जबकि शेष 40 प्रतिशत यानि 126.192 करोड़ का भार प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसके लिए कैबिनेट ने निर्माण स्थल पर मौजूद 11 ऐसे पुराने भवनों को गिराने की मंजूरी दे दी है जो वर्तमान में जर्जर हालत में थे। यह हॉस्पिटल अगले चार साल में बनकर तैयार हो जाएगा।इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन और गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस की सेवाएं मिलेंगी इस अस्पताल के बनने से वाराणसी के साथ ही पूर्वांचल के कई जिलों के मरीजों के लिए उच्च सुविधा उपलब्ध होगी।