वाराणसी

मेडिकल क्षेत्र में वाराणसी को मिली बड़ी उपलब्धि, जल्द बनेगा 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

वाराणसी को हाइटेक हॉस्पिटल की सुविधा मिलने जा रही है, इसके निर्माण के बाद पूर्वांचल के कई जिलों के मरीजों के लिए चिकित्सीय लाभ मिलना आसान होगा।

वाराणसी

image

anoop shukla

Jan 07, 2026

Up news, Varanasi,

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, हाइटेक हॉस्पिटल का होगा निर्माण

प्रदेश की योगी सरकार ने वाराणसी को बड़ी सौगात दी है, यहां एक बड़ा हाइटेक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसके लिए कैबिनेट से भी हरी झंडी मिल चुकी है, यह हॉस्पिटल 5 सौ बेड का होगा और इसे वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय अस्पताल में बेकार पड़े ग्यारह जर्जर भवनों को तोड़कर बनाया जाएगा। यह हॉस्पिटल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र बनेगा। यह हॉस्पिटल बेसमेंट के साथ आठ मंजिला होगा।

केंद्र और प्रदेश सरकार की मदद से बनेगा हाइटेक हॉस्पिटल

इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल को बनाने में 315 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत आएगी। इस अस्पताल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 60 फीसदी धनराशि यानि 189.288 करोड़ रुपये देगी जबकि शेष 40 प्रतिशत यानि 126.192 करोड़ का भार प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसके लिए कैबिनेट ने निर्माण स्थल पर मौजूद 11 ऐसे पुराने भवनों को गिराने की मंजूरी दे दी है जो वर्तमान में जर्जर हालत में थे। यह हॉस्पिटल अगले चार साल में बनकर तैयार हो जाएगा।इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन और गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस की सेवाएं मिलेंगी इस अस्पताल के बनने से वाराणसी के साथ ही पूर्वांचल के कई जिलों के मरीजों के लिए उच्च सुविधा उपलब्ध होगी।

Updated on:

07 Jan 2026 06:51 pm

Published on:

07 Jan 2026 06:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मेडिकल क्षेत्र में वाराणसी को मिली बड़ी उपलब्धि, जल्द बनेगा 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

