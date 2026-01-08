2002 जानलेवा हमला मामला, धनंजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी

इस मामले के फिर से सुर्खियों में आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। धनंजय सिंह एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता रहे हैं और उनका नाम अक्सर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कदम राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। वहीं आम जनता और सामाजिक संगठनों का भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, न्याय पाने का पूरा अधिकार है, और यदि किसी को निचली अदालतों से संतोषजनक न्याय नहीं मिलता है तो सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खुला रहता है।