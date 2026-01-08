वाराणसी में घने कोहरे का कहर, पांच ट्रकों की टक्कर से मचा हड़कंप

Fog in Surguja (Photo- Patrika)
वाराणसी के खेवसीपुर गांव के पास लोहरापुर अंडरपास के समीप गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम थी, जिससे पांच ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में कई ट्रक चालक घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
थाना प्रभारी राजबहादुर मौर्य के अनुसार, सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ था। इसी दौरान हरहुआ की ओर से आ रहा एक ट्रक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे से आ रहे अन्य ट्रक भी एक-दूसरे से भिड़ गए। हादसे में ट्रक चालक अनिल यादव को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए हरहुआ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य चार चालकों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। खेवसीपुर से परमपुर तक करीब एक घंटे तक वाहनों की कतार लगी रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ट्रकों को सड़क से हटवाकर यातायात को सामान्य कराया।
स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों ने बताया कि घने कोहरे के कारण आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के मौसम में वाहन धीमी गति से चलाएं और गाड़ियों की लाइट ठीक रखें, ताकि हादसों से बचा जा सके।
