वाराणसी में घने कोहरे का कहर, पांच ट्रकों की टक्कर से मचा हड़कंप

थाना प्रभारी राजबहादुर मौर्य के अनुसार, सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ था। इसी दौरान हरहुआ की ओर से आ रहा एक ट्रक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे से आ रहे अन्य ट्रक भी एक-दूसरे से भिड़ गए। हादसे में ट्रक चालक अनिल यादव को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए हरहुआ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य चार चालकों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।