40 फीसदी बढ़ी ओपीडी, उल्टी-दस्त, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया व वायरल फीवर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा

बारिश जहां किसानों और प्रकृति के लिए संजीवनी मानी जाती है, वहीं आम जनता के लिए बीमारी लेकर आ रही है। जिलेभर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। उल्टी-दस्त, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से पीडि़त मरीज बड़ी संख्या में जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं। अस्पताल के वार्ड मरीजों से भरे पड़े हैं और ओपीडी में रोजाना सैकड़ों लोग इलाज के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं।