आजादी की वह कीमत, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए

विस्थापित हुए, लेकिन टूटे नहीं

भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण करीब दो करोड़ लोग विस्थापित हुए और लगभग बीस लाख लोग मारे गए। विभाजन के बाद भारत आए सिंधी, पंजाबी और अन्य विस्थापित परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। शून्य से अपना जीवन शुरू करना। जिनके पास पाकिस्तान में बड़े मकान और कारोबार थे, वे भारत में कभी तंबुओं में रहे, कभी शरणार्थी शिविरों में तो कभी खुले गगन के तले रातें बिताने को मजबूर होना पड़ा। कई परिवारों ने छोटी-सी दुकान से अपनी आजीविका के नए सफर की शुरुआत की तो किसी ने सडक़ किनारे व्यापार शुरू किया, किसी ने नौकरी की, किसी ने ठेला लगाया, किसी ने छोटा नया उद्योग खड़ा किया। लेकिन जीवन की भयंकर त्रासदी से गुजरने के बावजूद उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाकर जीवन बिताने के बजाय मेहनत, आत्मसम्मान, उद्यमिता और शिक्षा को अपना हथियार बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। यह संघर्ष केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों विस्थापित परिवारों की कहानी है, जिन्होंने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति आस्था के बल पर राख से अपना नया संसार खड़ा किया। उन्होंने विस्थापन को अपनी नियति मानकर जीवन से हार नहीं मानी। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, नए भारत में अपना स्थान बनाया और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। यही विभाजन पीडि़त परिवारों की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपना अतीत खोया, लेकिन भविष्य बनाने का संकल्प नहीं खोया। आज भारत के व्यापार, उद्योग, सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, लघु एवं बड़े उद्यमों तथा कर व्यवस्था में सिंधी और पंजाबी समाज के लोगों का उल्लेखनीय योगदान दिखाई देता है। जिन परिवारों ने विभाजन में सब कुछ खो दिया था, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि संपत्ति छीनी जा सकती है, लेकिन प्रतिभा, परिश्रम, साहस और आत्मसम्मान नहीं छीना जा सकता।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस: घाव कुरेदना नहीं, घाव भरना है

हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी है जिनकी पहल पर केन्द्र सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को च्विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसज् के रूप में मनाने का निर्णय लिया । यह केवल अतीत को याद करना नहीं है। इसका उद्देश्य उन परिवारों के दर्द को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान देना है, जिनकी पीड़ा लंबे समय तक केवल व्यक्तिगत स्मृतियों और परिवारों की कहानियों तक सीमित रही। आज जब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तब विस्थापित परिवारों की जुबानी उन असंख्य अनकही कहानियों की प्रतिनिधि बन जाती है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया। विभाजन की इस पीड़ा को स्मरण करना किसी समुदाय के

प्रति वैमनस्य पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढिय़ों को यह समझाने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता कितनी अनमोल है। विभाजन की विभीषिका हमें यही संदेश देती है कि नफरत की राजनीति अंतत: समाज को बांटती है, जबकि संवाद, विश्वास और एकता राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं।

यह स्मृतियां हमें बताती है कि आजादी का उत्सव जितना गौरव का विषय है, उतना ही विभाजन की पीड़ा को याद करना हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस दिवस का उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढिय़ों को विभाजन के दर्द और विस्थापित लोगों के संघर्ष से परिचित कराना है। साथ ही, सामाजिक सद्भाव, एकता और मानवीय संवेदना को भी मजबूत करना है। यह दिवस हमें बताता है कि इतिहास को भूलना समाधान नहीं है। इतिहास को याद रखना इसलिए आवश्यक है ताकि वही गलतियां दोबारा न हों सके।

नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश

आज हमारे बच्चे और युवा एक स्वतंत्र भारत में जन्म लेते हैं। उनके लिए सीमा, संसद, संविधान, लोकतंत्र और तिरंगा तथा पासपोर्ट आदि स्वाभाविक चीजें हैं लेकिन उनके पुरखों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति पाना मात्र नहीं था। स्वतंत्रता के साथ उन्हें अपना घर छोडऩा पड़ा। अनेक दर्दनाक घटनाओं को देखना पड़ा। किसी ने अपनी मां खोई। किसी ने पिता खोया। किसी ने अपना भाई खोया और पत्नी खोई। किसी की बहन रास्ते में बिछुड़ गई। किसी ने अपनी पूरी संपत्ति पीछे छोड़ दी और किसी ने अपनी आंखों के सामने अपना संसार उजड़ते देखा। इसलिए जब आज की पीढ़ी 15 अगस्त को जब तिरंगा फहराए तो उसे केवल इसे उत्सव नहीं, वरन् कृतज्ञता का पर्व भी समझना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि यह आजादी हमें उनके पुरखों के त्याग और कई प्रकार के कष्ट उठाने और लाखों ज्ञात-अज्ञात बलिदानों के कारण मिली है। विभाजन की पीड़ा हमें यह संकल्प लेने को प्रेरित करती है कि हम भारत को कभी ऐसी परिस्थितियों में नहीं जाने देंगे जहां धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के नाम पर इंसान-इंसान का दुश्मन बन जाए। हमारी शक्ति हमारी विविधता में है। हमारी पहचान हमारी एकता है। हमारा भविष्य सामाजिक सद्भाव में है। 14 अगस्त जहां हमें विभाजन की पीड़ा याद दिलाता है वहीं 15 अगस्त हमें एक विकसित भारत ञ्च2047 के निर्माण का संकल्प देता है। आइए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम अपने उन पुरखों को नमन करें जिन्होंने सब कुछ खोकर भी भारत को अपना घर बनाया, संघर्ष किया, मेहनत की और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। उनके त्याग को याद करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और नई पीढ़ी से मेरा आग्रह है कि आप आजादी को केवल अपने अधिकार के रूप में मत देखिए, बल्कि इसे अपने पुरखों की अमूल्य विरासत समझिए,क्योंकि जिस स्वतंत्रता के लिए एक पीढ़ी ने अपना घर संसार छोड़ा था, उसे सुरक्षित और समृद्ध बनाना हमारी पीढ़ी का दायित्व है। इसलिए विभाजन की विभीषिका को याद रखें, लेकिन उससे घृणा नहीं बल्कि, राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और अखंड भारत एवं राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा लें।यही उन लाखों विस्थापितों और बलिदानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।