कचरे के पहाड़ से निजात की तैयारी, रोज होगा 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन

ग्वालियर. शहर की लैंडफिल साइट पर लगातार बढ़ते कचरे के ढेर से जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर निगम ने प्रतिदिन आने वाले फ्रेश कचरे के त्वरित सेग्रीगेशन के लिए ठोस योजना तैयार कर ली है। निगम द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से 1100 टीपीटी क्षमता का सेग्रीगेशन प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही मेयर-इन-काउंसिल (एमआइसी) की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है।फिलहाल शहर से प्रतिदिन 450 से 500 टन कचरा शिवपुरी ङ्क्षलक रोड स्थित केदारपुर लैंडफिल साइट पर पहुंच रहा है, जिससे लगातार कचरे का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। स्थिति यह है कि बीते दो वर्षों में यहां 250 से 300 टन फ्रेश कचरा जमा हो चुका है, जिसका अब तक समुचित निस्तारण नहीं हो सका।
नए सेग्रीगेशन प्लांट के स्थापित होने के बाद प्रतिदिन 600 टन लिगेसी वेस्ट और 500 टन फ्रेश कचरे सहित कुल 1100 टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा 100 टीपीटी क्षमता वाले प्लांट से भी 100 टन कचरे का पृथक्करण होगा। इस तरह प्रतिदिन कुल 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन संभव हो सकेगा।
केदारपुर लैंडफिल साइट पर अभी करीब 9.5 लाख टन लिगेसी वेस्ट जमा था, जिसमें से दयाचरण कंपनी द्वारा अब तक 5.50 लाख टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। शेष कचरे का निस्तारण भी कंपनी को ही करना है। वर्तमान में साइट पर करीब चार लाख टन कचरा अब भी पड़ा हुआ है।
नए प्लांट से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग किया जाएगा, जिससे रीसाइङ्क्षक्लग और प्रोसेङ्क्षसग आसान होगी। इससे लैंडफिल साइट पर दबाव कम होगा और भविष्य में कचरे के नए ढेर बनने की समस्या भी काफी हद तक समाप्त होगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से दुर्गंध, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी।
लैंडफिल साइट पर प्रतिदिन आने वाले कचरे के तत्काल सेग्रीगेशन के लिए 1100 टीपीटी क्षमता का प्लांट जल्द लगाया जाएगा। इसके बाद प्रतिदिन फ्रेश और लिगेसी दोनों प्रकार के कचरे का नियमित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
संघप्रिय, नगर निगम आयुक्त
