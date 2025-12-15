15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कचरे के पहाड़ से निजात की तैयारी, रोज होगा 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन

शहर की लैंडफिल साइट पर लगातार बढ़ते कचरे के ढेर से जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर निगम ने प्रतिदिन आने वाले फ्रेश कचरे के त्वरित सेग्रीगेशन के लिए ठोस ...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Dec 15, 2025

ग्वालियर. शहर की लैंडफिल साइट पर लगातार बढ़ते कचरे के ढेर से जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर निगम ने प्रतिदिन आने वाले फ्रेश कचरे के त्वरित सेग्रीगेशन के लिए ठोस योजना तैयार कर ली है। निगम द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से 1100 टीपीटी क्षमता का सेग्रीगेशन प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही मेयर-इन-काउंसिल (एमआइसी) की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है।फिलहाल शहर से प्रतिदिन 450 से 500 टन कचरा शिवपुरी ङ्क्षलक रोड स्थित केदारपुर लैंडफिल साइट पर पहुंच रहा है, जिससे लगातार कचरे का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। स्थिति यह है कि बीते दो वर्षों में यहां 250 से 300 टन फ्रेश कचरा जमा हो चुका है, जिसका अब तक समुचित निस्तारण नहीं हो सका।

प्लांट लगते ही रोज होगा होने लगेगा कचरे का निस्तारण

नए सेग्रीगेशन प्लांट के स्थापित होने के बाद प्रतिदिन 600 टन लिगेसी वेस्ट और 500 टन फ्रेश कचरे सहित कुल 1100 टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा 100 टीपीटी क्षमता वाले प्लांट से भी 100 टन कचरे का पृथक्करण होगा। इस तरह प्रतिदिन कुल 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन संभव हो सकेगा।

अब भी है चार लाख टन कचरा

केदारपुर लैंडफिल साइट पर अभी करीब 9.5 लाख टन लिगेसी वेस्ट जमा था, जिसमें से दयाचरण कंपनी द्वारा अब तक 5.50 लाख टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। शेष कचरे का निस्तारण भी कंपनी को ही करना है। वर्तमान में साइट पर करीब चार लाख टन कचरा अब भी पड़ा हुआ है।

लैंडफिल साइट पर घटेगा दबाव

नए प्लांट से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग किया जाएगा, जिससे रीसाइङ्क्षक्लग और प्रोसेङ्क्षसग आसान होगी। इससे लैंडफिल साइट पर दबाव कम होगा और भविष्य में कचरे के नए ढेर बनने की समस्या भी काफी हद तक समाप्त होगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से दुर्गंध, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी।

इनका कहना

लैंडफिल साइट पर प्रतिदिन आने वाले कचरे के तत्काल सेग्रीगेशन के लिए 1100 टीपीटी क्षमता का प्लांट जल्द लगाया जाएगा। इसके बाद प्रतिदिन फ्रेश और लिगेसी दोनों प्रकार के कचरे का नियमित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
संघप्रिय, नगर निगम आयुक्त

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 06:23 pm

Hindi News / News Bulletin / कचरे के पहाड़ से निजात की तैयारी, रोज होगा 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

घर में मिली कांग्रेस नेता की लाश, सुसाइड नोट में लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

Congress leader in Datia alleges blackmail in suicide note
दतिया

एक किलोमीटर गलत दिशा में चलना पड़ता है वाहन चालकों को

तय समय सीमा में नहीं हुआ रेलवे फाटक पर सीसी सड़क का निर्माण
बूंदी

‘अमित शाह कभी नहीं रहे RSS के सदस्य’, जानिए किस राजनेता ने कही ये बात

Amit Shah Was Never In RSS
भोपाल

दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर हुआ फरार

बाइक सवार दम्पती व बालक को ट्रक ने मारी टक्कर, तीनों की मौत
बूंदी

भिण्ड: रेत माफिया की गुंडागर्दी: एसडीएम की गाड़ी में मारी टक्कर

bhind news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.