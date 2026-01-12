12 जनवरी 2026,

सोमवार

पंजाबी सनातन समाज मनाएगा लोहड़ी, सजेगी सांस्कृतिक संध्या

पंजाबी सनातन समाज मंगलवार 13 जनवरी को शाम 7 बजे से सिविल लाइंस स्थित होटल वरदान में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होगी। विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर पावन अग्नि प्रज्वलित की जाएगी।

सागर

Rizwan ansari

Jan 12, 2026

पंजाबी सनातन समाज मंगलवार 13 जनवरी को शाम 7 बजे से सिविल लाइंस स्थित होटल वरदान में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होगी। विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर पावन अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। आयोजन समिति के सदस्य डॉ. संदीप सबलोक ने बताया कि इस वर्ष लोहड़ी उत्सव होटल वरदान, सिविल लाइंस में होगा। इसमें समाज के लगभग 150 परिवार एक साथ शामिल होकर पर्व की खुशियां साझा करेंगे। बैठक में वरिष्ठ सदस्य विजय भूषण प्रेमी, विजय सबलोक, राजकुमार सेठी, प्रदीप मेन राय, गुलशन पाहवा, सुनील सागर, अजय छाबड़ा, डॉ. संदीप सबलोक, हरीश शर्मा, रजनीश खजूरिया एवं प्रदीप रामपाल सहित अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। उत्सव के दौरान महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों द्वारा गिद्दा, भांगड़ा, सोलो व ग्रुप डांस, नाटक एवं लोकगीतों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम का समापन सामूहिक भोज के साथ होगा।

संबंधित विषय:

religion

Published on:

12 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / News Bulletin / पंजाबी सनातन समाज मनाएगा लोहड़ी, सजेगी सांस्कृतिक संध्या

