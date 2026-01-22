रसूखदारों की सिफारिशें फेल, पुलिस बोली-फोन छोड़िए और चालान कटवाइए

इंदौर. शहर की सड़कों पर अब न तो भैया की नेतागीरी काम आएगी और न ही नेताजी का रसूख। ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आरपार की जंग छेड़ दी। प्रमुख चौराहों पर लोग फोन करते रहे, सिफारिशें लगवाते रहे, लेकिन तैनात जवानों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से सिर्फ एक ही बात कही-बात नहीं हो पाएगी, आप बस चालान भर दीजिए। दरअसल, पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू की है।
ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद दिखी। चौराहे पर 21 जवानों ने घेराबंदी की थी। तभी बिना हेलमेट वाला रसूखदार निकलता है। जवान हाथ देता है तो रसूखदार के जेब से मोबाइल बाहर आता है। जवान ने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा-साहब, फोन अपनी जेब में रखिए, हम बात नहीं कर पाएंगे। बस चालान कटवा लीजिए। कई दलीलें देने के बाद रसूखदार का चेहरा उतर गया। पहली बार चौराहे पर नेताजी का फोन फेल होता दिखा। चाणक्यपुरी चौराहे पर तकनीकी कारण से पुलिस को कम समय में चालानी कार्रवाई रोकनी पड़ी।
यहां का मंजर थोड़ा अलग था। यहां पुलिस सिर्फ चालान नहीं काट रही, बल्कि 'काल' का अहसास करा रही है। लाउडस्पीकर पर गूंजती आवाज पूरे चौराहे को सन्न कर देती है कि 2024 और 2025 में सड़कों पर बिछी लाशों के आंकड़े याद हैं? वह सब लापरवाही का नतीजा थे। हम चालान, आपकी जान बचाने के लिए काट रहे हैं। हेलमेट हाथ में लटकाए एक युवक यह सुनकर ठिठक गया और चुपचाप हेलमेट पहन लिया। कई लोग पुलिस की कार्रवाई देख सीट बेल्ट लगाते दिखे।दोपहर 1:00 बजे, विजय नगर: यहां काली फिल्म और हूटर वाली गाड़ियां निशाने पर रहीं। एक महंगी कार रोकी गई, जिस पर हूटर लगा था। ड्राइवर ने रसूख का हवाला दिया, परिचय की झड़ी लगा दी, लेकिन पुलिस ने मिनटों में काली फिल्म उखाड़कर हाथ में थमा दी। संदेश दिया कि वर्दी किसी के दबाव में नहीं है।
ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को पलासिया, विजय नगर, महू नाका और चाणक्यपुरी जैसे पॉइंट्स पर घेराबंदी की। हर चौराहे पर 21-21 जवानों की तैनाती की गई थी, ताकि नियम तोड़ने वाले बच न सकें। दिनभर चली इस कार्रवाई में 2 हजार से अधिक चालान काटे गए। पुलिस का फोकस हेलमेट, ब्लैक फिल्म, हूटर, मॉडिफाइड लाइट और दोषपूर्ण नंबर प्लेट पर रहा।
विशेष अभियान में पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा हूटर उतरवाए हैं और 150 से अधिक वाहनों से ब्लैक फिल्म हटाई है। पुलिस ने मॉडिफाइ साइलेंसर को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। पुलिस अब वाट्सएप हेल्पलाइन पर मिल रही शिकायतों को भी गंभीरता से ले रही है। शहरवासी नियम तोड़ने वाले वाहनों की फोटो भेज रहे हैं, जिसके आधार पर सीधे घर पर चालान पहुंच रहे हैं।
जनता को लंबे समय से जागरूक किया जा रहा था, लेकिन अब सख्ती का समय है। हम चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों को बोझ न समझें, बल्कि सुरक्षा के लिए अपनाएं। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बुधवार को 2 हजार वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
- आनंद कलादगी, डीसीपी, जोन 4 (ट्रैफिक प्रभारी)
