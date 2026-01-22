22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

रसूखदारों की सिफारिशें फेल, पुलिस बोली-फोन छोड़िए और चालान कटवाइए

Indore Traffic : परिचय देने वालों के सामने पुलिस ने हाथ जोड़कर कहा-नियम सबके लिए बराबर

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Hussain Ali

Jan 22, 2026

traffic

इंदौर. शहर की सड़कों पर अब न तो भैया की नेतागीरी काम आएगी और न ही नेताजी का रसूख। ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आरपार की जंग छेड़ दी। प्रमुख चौराहों पर लोग फोन करते रहे, सिफारिशें लगवाते रहे, लेकिन तैनात जवानों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से सिर्फ एक ही बात कही-बात नहीं हो पाएगी, आप बस चालान भर दीजिए। दरअसल, पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू की है।

ऐसा था नजारा दोपहर 12:45 बजे, पलासिया चौराहा

ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद दिखी। चौराहे पर 21 जवानों ने घेराबंदी की थी। तभी बिना हेलमेट वाला रसूखदार निकलता है। जवान हाथ देता है तो रसूखदार के जेब से मोबाइल बाहर आता है। जवान ने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा-साहब, फोन अपनी जेब में रखिए, हम बात नहीं कर पाएंगे। बस चालान कटवा लीजिए। कई दलीलें देने के बाद रसूखदार का चेहरा उतर गया। पहली बार चौराहे पर नेताजी का फोन फेल होता दिखा। चाणक्यपुरी चौराहे पर तकनीकी कारण से पुलिस को कम समय में चालानी कार्रवाई रोकनी पड़ी।

दोपहर 1:30 बजे, महू नाका

यहां का मंजर थोड़ा अलग था। यहां पुलिस सिर्फ चालान नहीं काट रही, बल्कि 'काल' का अहसास करा रही है। लाउडस्पीकर पर गूंजती आवाज पूरे चौराहे को सन्न कर देती है कि 2024 और 2025 में सड़कों पर बिछी लाशों के आंकड़े याद हैं? वह सब लापरवाही का नतीजा थे। हम चालान, आपकी जान बचाने के लिए काट रहे हैं। हेलमेट हाथ में लटकाए एक युवक यह सुनकर ठिठक गया और चुपचाप हेलमेट पहन लिया। कई लोग पुलिस की कार्रवाई देख सीट बेल्ट लगाते दिखे।दोपहर 1:00 बजे, विजय नगर: यहां काली फिल्म और हूटर वाली गाड़ियां निशाने पर रहीं। एक महंगी कार रोकी गई, जिस पर हूटर लगा था। ड्राइवर ने रसूख का हवाला दिया, परिचय की झड़ी लगा दी, लेकिन पुलिस ने मिनटों में काली फिल्म उखाड़कर हाथ में थमा दी। संदेश दिया कि वर्दी किसी के दबाव में नहीं है।

चौराहों पर चक्रव्यूह, 21-21 जवान तैनात

ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को पलासिया, विजय नगर, महू नाका और चाणक्यपुरी जैसे पॉइंट्स पर घेराबंदी की। हर चौराहे पर 21-21 जवानों की तैनाती की गई थी, ताकि नियम तोड़ने वाले बच न सकें। दिनभर चली इस कार्रवाई में 2 हजार से अधिक चालान काटे गए। पुलिस का फोकस हेलमेट, ब्लैक फिल्म, हूटर, मॉडिफाइड लाइट और दोषपूर्ण नंबर प्लेट पर रहा।

हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर पर प्रहार

विशेष अभियान में पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा हूटर उतरवाए हैं और 150 से अधिक वाहनों से ब्लैक फिल्म हटाई है। पुलिस ने मॉडिफाइ साइलेंसर को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। पुलिस अब वाट्सएप हेल्पलाइन पर मिल रही शिकायतों को भी गंभीरता से ले रही है। शहरवासी नियम तोड़ने वाले वाहनों की फोटो भेज रहे हैं, जिसके आधार पर सीधे घर पर चालान पहुंच रहे हैं।

नियमों को बोझ न समझें

जनता को लंबे समय से जागरूक किया जा रहा था, लेकिन अब सख्ती का समय है। हम चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों को बोझ न समझें, बल्कि सुरक्षा के लिए अपनाएं। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बुधवार को 2 हजार वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

- आनंद कलादगी, डीसीपी, जोन 4 (ट्रैफिक प्रभारी)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 06:41 pm

Hindi News / News Bulletin / रसूखदारों की सिफारिशें फेल, पुलिस बोली-फोन छोड़िए और चालान कटवाइए

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार डंपर ने उजाड़ दिया परिवार, पति-पत्नी और बेटी की मौत

ग्वालियर

छात्र का अपहरण कर मारपीट, दिन दहाड़े घटित घटना से फैली सनसनी

जैसलमेर

मरू महोत्सव-2026 के प्री इवेंट को देशी-विदेशी सैलानियों की मिली सराहना

जैसलमेर

एमपी में बेटे का ड्रिंक एंड ड्राइव चालान कटा, पता चलते ही शिक्षक पिता की थमी सांसें

satna
सतना

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला; सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदले, एसीएस रैंक के अधिकारी हुए मुक्त

CM Bhajanlal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.