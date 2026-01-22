रसूखदारों की सिफारिशें फेल, पुलिस बोली-फोन छोड़िए और चालान कटवाइए

यहां का मंजर थोड़ा अलग था। यहां पुलिस सिर्फ चालान नहीं काट रही, बल्कि 'काल' का अहसास करा रही है। लाउडस्पीकर पर गूंजती आवाज पूरे चौराहे को सन्न कर देती है कि 2024 और 2025 में सड़कों पर बिछी लाशों के आंकड़े याद हैं? वह सब लापरवाही का नतीजा थे। हम चालान, आपकी जान बचाने के लिए काट रहे हैं। हेलमेट हाथ में लटकाए एक युवक यह सुनकर ठिठक गया और चुपचाप हेलमेट पहन लिया। कई लोग पुलिस की कार्रवाई देख सीट बेल्ट लगाते दिखे।दोपहर 1:00 बजे, विजय नगर: यहां काली फिल्म और हूटर वाली गाड़ियां निशाने पर रहीं। एक महंगी कार रोकी गई, जिस पर हूटर लगा था। ड्राइवर ने रसूख का हवाला दिया, परिचय की झड़ी लगा दी, लेकिन पुलिस ने मिनटों में काली फिल्म उखाड़कर हाथ में थमा दी। संदेश दिया कि वर्दी किसी के दबाव में नहीं है।