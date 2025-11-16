मूलभूत सुविधाओं को तरसते चार दशक पुरानी कॉलोनी के बाशिंदे

पोकरण. कस्बे में वर्षों पूर्व नगरपालिका की ओर से जयनारायण व्यास कॉलोनी काटकर आवंटन व नीलामी के जरिए भूखंडों का विक्रय किया गया। इसमें आज भी सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका की ओर से वर्षों पूर्व कस्बे में कई जगहों पर कॉलोनियां काटी गई थी। इनमें कुछ कॉलोनियों में जरिए आवंटन तो कुछ भूखंडों को करोड़ों रुपए में नीलाम कर आमदनी की गई। करीब चार दशक पूर्व सबसे पहले जोधपुर रोड के उत्तर दिशा में जयनारायण व्यास कॉलोनी काटी गई थी। इसमें भूखंडों का आवंटन किया गया था। इस दौरान कस्बे व आसपास क्षेत्र के गांवों के लोगों की ओर से भूखंड लिए गए। नियमों के अनुसार नगरपालिका की ओर से काटी गई कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का जिम्मा भी पालिका के पास ही है। जबकि इस कॉलोनी में नाममात्र के विकास कार्य करवाकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। इसके बाद यहां किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया गया। जिसके कारण महंगे दामों में भूखंड क्रय करने के बावजूद आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।