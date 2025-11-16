Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

मूलभूत सुविधाओं को तरसते चार दशक पुरानी कॉलोनी के बाशिंदे

पोकरण. कस्बे में वर्षों पूर्व नगरपालिका की ओर से जयनारायण व्यास कॉलोनी काटकर आवंटन व नीलामी के जरिए भूखंडों का विक्रय किया गया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Nov 16, 2025

पोकरण. कस्बे में वर्षों पूर्व नगरपालिका की ओर से जयनारायण व्यास कॉलोनी काटकर आवंटन व नीलामी के जरिए भूखंडों का विक्रय किया गया। इसमें आज भी सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका की ओर से वर्षों पूर्व कस्बे में कई जगहों पर कॉलोनियां काटी गई थी। इनमें कुछ कॉलोनियों में जरिए आवंटन तो कुछ भूखंडों को करोड़ों रुपए में नीलाम कर आमदनी की गई। करीब चार दशक पूर्व सबसे पहले जोधपुर रोड के उत्तर दिशा में जयनारायण व्यास कॉलोनी काटी गई थी। इसमें भूखंडों का आवंटन किया गया था। इस दौरान कस्बे व आसपास क्षेत्र के गांवों के लोगों की ओर से भूखंड लिए गए। नियमों के अनुसार नगरपालिका की ओर से काटी गई कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का जिम्मा भी पालिका के पास ही है। जबकि इस कॉलोनी में नाममात्र के विकास कार्य करवाकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। इसके बाद यहां किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया गया। जिसके कारण महंगे दामों में भूखंड क्रय करने के बावजूद आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विकास कार्य, जो हो गए जर्जर

जब व्यास कॉलोनी काटी गई थी, उस समय यहां ग्रेवल सड़क बिछाकर विद्युत पोल लगाए गए। एक बार यहां डामर सड़क भी बनाई गई। इसके अलावा यहां नाले का निर्माण करवाया गया और कुछ जगहों पर नालियों का निर्माण भी करवाया गया। आबादी विस्तार के साथ रोड लाइटें लगाने का कार्य किया गया।

अब समस्याओं से परेशान

व्यास कॉलोनी में डामर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही ग्रेवल सड़कों से मिट्टी व डामर उखड़ गया है। विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए है। कुछ जगहों पर बनाई गई नालियां जमींदोज होने के कगार पर पहुंच गई है। यहां बनाया गया नाला भी क्षतिग्रस्त होकर बिखरने लगा है। नाले में मलबा व कचरा जमा पड़ा है और पानी निकासी नहीं हो रही है। कई विद्युत पोलों से लाइटें गायब हो चुकी है और रात में अंधेरा पसरा रहता है। जिससे आवागमन मुश्किल हो रहा है। इस कॉलोनी में बबूल की झाडिय़ां लगी हुई है। जिसके कारण गंदगी फैल रही है।

करवाए जाएंगे कार्य

कस्बे की पुरानी कॉलोनियों में शीघ्र ही प्रस्ताव पारित कर विकास कार्य करवाए जाएंगे।

- मनीष पुरोहित, अध्यक्ष नगरपालिका, पोकरण

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Nov 2025 08:42 pm

Hindi News / News Bulletin / मूलभूत सुविधाओं को तरसते चार दशक पुरानी कॉलोनी के बाशिंदे

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

एमपी में पंचायत सचिवों की भर्ती पर बड़ा अपडेट, नए नियमों का प्रारूप तैयार

New format prepared for recruitment of Panchayat Secretaries in MP
भोपाल

वेदर रिपोर्ट: सीजन की सबसे शीतल रात, पारा 12.2 डिग्री न्यूनतम तापमान

जैसलमेर

एमपी में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे पिता के साथ हादसा, दो उंगलियां कटीं

chhatarpur
छतरपुर

सम्यक चातुर्मास कृतज्ञता दिवस के साथ पूर्ण, साध्वी मंडल का विहार आरंभ

जैसलमेर

इंदौर पुलिस ने ‘एक्टर एजाज खान’ का मोबाइल किया जब्त, घंटों चली पूछताछ

इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.