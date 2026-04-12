शर्मनाक : रिश्तेदार के साथ अस्पताल आई नाबालिग को पहले रेजीडेंट डॉक्टर, फिर ब्लैकमेल कर ई-मित्र संचालक ने बनाया हवस का शिकार

अजमेर(Ajmer News). राजकीय जनाना अस्पताल में रिश्तेदार की डिलीवरी के लिए आई नाबालिग को फांसकर देहशोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात जनाना अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टर ने अंजाम दी। आरोपी ने उसे ब्लैकमेल कर गर्भपात भी कराया। मासूम के साथ अपराध यहीं नहीं थमा। इसके बाद पहचान के ई-मित्र संचालक ने भी हमदर्दी जताकर आरोपी चिकित्सक के चंगुल से मुक्त कराने का झांसा देकर पीडिता को अपनी हवस का शिकार बनाया। विरोध पर आरोपी ने बदनाम करने की धमकी देकर कई बार देहशोषण किया। अब पीडि़ता की बहन ने क्रिश्चियन गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।