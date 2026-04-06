एसआई भर्ती परीक्षा में जूते-चुन्नी और गहने उतरवाए, 1 मिनट की देरी पर भी नो एंट्री

जिले में शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 15 सरकारी और 10 गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों पर परीक्षा संचालित की जा रही है। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात थे। जांच की प्रक्रिया बेहद सख्त रखी गई है। प्रवेश पत्र के साथ फोटो का मिलान किया, ताकि किसी भी तरह के डमी केंडिडेट की संभावना को खत्म किया जा सके। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने बेहद कड़े नियम लागू किए हैं। एक अभ्यर्थी पूरी बांह की शर्ट पहनकर पहुंचा, तो पुलिसकर्मियों ने कैंची से उसकी शर्ट की आस्तीन काटने के बाद प्रवेश दिया। कानों की बालियां, गले की चेन और हाथों में बंधे कलावा (धागे) तक काट दिए।