25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

स्वामी ब्रह्मदेव को मिलेगा पद्मश्री सम्मान

श्रीगंगानगर. जिला मुख्यालय स्थित जगदम्बा अंध विद्यालय के संस्थापक स्वामी ब्रह्मदेव को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें दृष्टिहीन एवं मूक-बधिर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के पुनीत और समर्पित कार्यों के लिए दिया जा रहा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Jan 25, 2026


श्रीगंगानगर. जिला मुख्यालय स्थित जगदम्बा अंध विद्यालय के संस्थापक स्वामी ब्रह्मदेव को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें दृष्टिहीन एवं मूक-बधिर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के पुनीत और समर्पित कार्यों के लिए दिया जा रहा है। 46 साल पहले करीब स्वामी ब्रह्मदेव ने 13 दिसंबर 1980 को श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर एक कमरे में छह विद्यार्थियों और एक शिक्षक के साथ जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की थी। समय के साथ यह छोटा-सा प्रयास आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। वर्ष 1983 में इसी परिसर में मूक एवं बधिर बच्चों के लिए विद्यालय की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने किया था। सेवा की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 19 सितंबर 1993 को जगदम्बा आई हॉस्पिटल की स्थापना की गई, जिसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव द्वारा किया गया। जगदम्बा आई हॉस्पिटल के माध्यम से अब तक हजारों जरूरतमंद मरीजों की आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जा चुके हैं। स्वामी ब्रह्मदेव की यह सेवा यात्रा न केवल श्रीगंगानगर, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 08:02 pm

Hindi News / News Bulletin / स्वामी ब्रह्मदेव को मिलेगा पद्मश्री सम्मान

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

लोक संगीत में हमारी मिट्टी की खुशबू… यह सीधे श्रोताओं के दिलों तक पहुंचता है

जैसलमेर

धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह, 36 प्रतिभाओं का होगा सम्मान

झालावाड़

Rajasthan: गोचर भूमि बचेगी तभी गो माता होंगी सुरक्षित, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव की दो टूक

baba Ramdev
झालावाड़

शहर से सरहद तक देशभक्ति का ज्वार, बढ़ा तिरंगा फहराने का जज्बा

जैसलमेर

कैंपर वाहन – स्कूटी भिड़े, हादसे में स्कूटी सवार दो युवक की मौत

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.