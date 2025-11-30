आशीष की बहादुरी को देश-प्रदेश रखेगा हमेशा याद, बोहानी में कुसमारिया ने कहा

Hawk Force Inspector Ashish Sharmaनरसिंहपुर. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया जिले के ग्राम बोहानी पहुंचे। उन्होंने बोहानी में शहीद हॉक फोर्स इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि दी। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए आशीष शर्मा की शहादत पर डॉ. कुसमरिया ने कहा कि इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियान में अदम्य साहस दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रदेश को उनकी शहादत पर गर्व है। शहीद आशीष शर्मा के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए डॉ. कुसमरिया ने कहा, आपके बेटे की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रदेश और देश उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखेगा।उल्लेखनीय रहे कि शहीद आशीष शर्मा का बोहानी गांव में अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदयप्रताप सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेता, जनप्रतिनिधि, विधायक पहुंचे थे, वहीं हजारों लोगों ने नम आंखो से शहीद को विदाई दी थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा बोहानी में शहीद के नाम से स्टेडियम व पार्क बनाने की घोषणा की थी। साथ ही शहीद के भाई को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति देने की बात कही थी। बालाघाट से शहीद की पार्थिव देह को विशेष वाहन से बोहानी लाया गया था, जिले में वाहन के प्रवेश करते ही जगह-जगह लोगों ने शहीद को श्रद्धाजंलि देते हुए पुष्प अर्पित किए थे। आज भी शहीद के गांव में लोगों के आने-जाने का क्रम बना हुआ है। जिले ही पूरे प्रदेश को आशीष की शहादत पर गर्व है और हर कोई उनके अदम्य साहस को याद कर नमन कर रहा है।