रेलवे का कमाल … ग्वालियर- बलरामपुर एक्सप्रेस को दो दिन पहले किया रद्द, आनन फानन में पांच घंटे में चला दिया, यात्री होते रहे परेशान

ग्वालियर . रेलवे की एक बड़ी लापरवाही के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्वालियर-बलरामपुर एक्सप्रेस को पहले रद्द कर दिया गया, लेकिन बाद में अचानक इसे चलाने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले ने यात्रियों को असमंजस में डाल दिया और कई लोगों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो गईं। इस ट्रेन को दो दिन पहले गोंडा-बुढवाल रेलखंड के गोंडा कचहरी स्टेशन के पास तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के चलते रद्द करने की घोषणा की गई थी। रेलवे की इस सूचना के बाद कई यात्रियों ने अपने टिकट रद्द करा दिए थे और वैकल्पिक व्यवस्थाएं करके दूसरी ट्रेन से अपनी यात्रा की। लेकिन बुधवार को अचानक ग्वालियर से इस ट्रेन को चलाने के आदेश के आनन फानन में इसे चलाया गया। जिससे ट्रेन करीब चार घंटे की देरी से रवाना हो सकी। इस देरी और फैसले में बदलाव के कारण स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा।