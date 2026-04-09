मरीजों को राहत देने अस्पताल खरीदेगा 15 कूलर 30 पंखे, कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर देखीं व्यवस्थाएं

To provide relief to patients नरसिंहपुर. जिला अस्पताल में गर्मी के दौरान मरीजों को राहत देने एवं वार्डो में कूलर-पंखों की कमी पूर्ति के लिए अस्पताल प्रबंधन 15 कूलर व 30 पंखे खरीदेगा। बुधवार को कलेक्टर रजनी सिंह ने रोगी कल्याण समिति की बैठक में इसकी स्वीकृति दी है। साथ ही व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कई और प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। पत्रिका ने बीते 29 मार्च को ही अस्पताल मेंं गर्मी से मरीज बेहाल, स्टोर से नहीं निकल रहे कूलर, कई पंखे बेकार हेडिंग के साथ व्यवस्थाओं को उजागर किया था। जिसके बाद प्रबंधन ने जहां कूलरों का सुधार कार्य शुरू कराया वहीं बैठक में भी अस्पताल की व्यवस्थाओं से जुड़े प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

बैठक में कलेक्टर ने जिला अस्पताल के लिए दो लिफ्ट के रखरखाव, लेबर रूम हेतु एक एयर प्यूरीफायर, ब्लड बैंक के लिए 2 लाख रुपए की लागत से 50 केव्हीए का स्टेबलाइजर, वार्डों हेतु चार मल्टी पैरामीटर मॉनिटर और मॉर्चुरी व पीएम हाउस का अपग्रेडेशन जैसे प्रस्तावों को अनुमोदित किया। एक पुराने डीप फ्रीजर की मरम्मत और एक नया खरीदने, साथ ही विभिन्न वार्डों के लिए 15 कूलर व 30 पंखे खरीदने की स्वीकृति भी दी। राज्य मद से आवंटन न होने पर आयुष्मान मद से प्रतिमाह 70 रुपए तक की स्टेशनरी क्रय करने की भी अनुमति मिली।