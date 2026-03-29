जलदाय विभाग के अफसरों की ‘होशियारी’, एडीएम को वहां ले गए, जहां पानी का संकट कम

आखिरकार वही हुआ। तापमान में उछाल के साथ जैसे ही शहर व जिले में पानी का संकट गहराया, तो जलदाय विभाग के अफसरों की नींद खुल गई। कलक्टर डॉ.आर्तिका शुक्ला ने निर्देश दिए थे कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या ज्यादा है, वहां जाकर लोगाें से बात करें, उनकी शिकायतें सुनें और फीडबैक लेकर समस्या का तत्काल समाधान करें, लेकिन जलदाय विभाग के अफसरों ने शहर के उन इलाकों को चुना, जहां अपेक्षाकृत पानी का संकट कम है। वे उन इलाकों में नहीं पहुंचे, जहां हर साल लोग गर्मी के मौसम में पेयजल संकट का सामना करते हैं। एडीएम सिटी बीना महावर को उन्हीं जगहों पर ले जाया गया, जहां पानी की आपूर्ति व्यवस्था ठीक थी। इस टीम ने अलकापुरी, कर्मचारी कॉलोनी, वीर सावरकर नगर, शिवाजी पार्क सेक्टर 4 और साउथ वेस्ट ब्लॉक का दौरा किया। इन इलाकों में पानी की ज्यादा किल्लत नजर नहीं आई। जबकि शहर में ऐसी कई कॉलोनियां हैं, जहां दो से चार दिनों में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है, वो भी नाममात्र की। इस दौरान तहसीलदार रश्मी शर्मा, अधीक्षण अभियंता रमेश सैनी व संजय सिंह, सहायक अभियंता जितेन्द्र कुमार, पवन जांगिड़, कनिष्ठ अभियंता शालू सैनी आदि मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि जलदाय विभाग को रोज 45 एमएलडी पानी की आपूर्ति हो रही है, जबकि रोज शहर की 95 एमएलडी पानी खपत है।