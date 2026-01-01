कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, छात्र मेहनत कर कामयाब बनें

उन्होंने छात्रावास में अध्ययनरत बच्चों के लिए हरसंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। अनंत श्री सुखराम जी ट्रस्ट, श्री राम धाम राम चौकी बिराई, जोधपुर के प्रतिनिधि विजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि उनका ट्रस्ट सदैव सामाजिक कार्यों एवं सहयोग के लिए अग्रणी रहा है। उन्होंने घुमन्तु छात्र-छात्राओं को ट्रैकसूट भेंट किए । तन, मन धन से यथासंभव सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। छात्रों को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है, जिससे व्यक्ति न केवल अपना भविष्य संवारता है बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देता है। छात्रों ने संस्कृत गान, कविताएं, गणित के पहाड़े, अंग्रेजी वार्तालाप तथा सामूहिक गान की प्रस्तुतियां दी। मीडिया प्रभारी अजयनाथ ने बताया कि इस अवसर पर राजस्थान क्षेत्र छात्रावास संयोजक विक्रमसिंह तारातरा, संरक्षक सुशील भण्डारी, महामंत्री मुकेश सोनी, अधीक्षक रेखानाथ, सदस्य जितेन्द्र सोनी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।