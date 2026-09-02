Explainer: ईरान के खिलाफ ट्रंप की नई रणनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

इस तनाव का असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार और महंगाई पर भी सीधा प्रभाव डाल रहा है। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह गतिरोध जारी रहा, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिससे एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों का उद्देश्य इस दबाव के माध्यम से तेहरान को अपनी क्षेत्रीय नीतियों और परमाणु कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करना है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण मध्य पूर्व एक नए शीत युद्ध की आगोश में समाता जा रहा है।