Explainer: ईरान के खिलाफ ट्रंप की नई रणनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

होर्मुज जलडमरूमध्य के पास गश्त करता अमेरिकी युद्धपोत और निगरानी रखते ईरानी छोटे जहाज, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर मंडरा रहा है गंभीर खतरा। ( फोटो: Google Gemini)
डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के खिलाफ 'अधिकतम दबाव' (Maximum Pressure) की नीति को नौसैनिक नाकेबंदी के जरिए एक नए और आक्रामक स्तर पर पहुंचा दिया है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा रिपोर्टों के अनुसार, यह रणनीति तेहरान के लिए आर्थिक संकट को और गहरा कर रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते इस भू-राजनीतिक तनाव के वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं।
|नीतिगत आयाम
|रणनीतिक प्रभाव
|वैश्विक परिणाम
|नौसैनिक नाकेबंदी
|ईरानी बंदरगाहों और जलमार्गों पर कड़ा नियंत्रण
|तेल निर्यात में भारी गिरावट और आर्थिक मंदी
|ऊर्जा बाजार
|होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही बाधित
|कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और महंगाई
|कूटनीतिक दबाव
|क्षेत्रीय सुरक्षा समझौतों और सैन्य तैनाती में वृद्धि
|मध्य पूर्व में सैन्य संघर्ष का बढ़ता हुआ जोखिम
ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कच्चा तेल निर्यात है। अमेरिकी नौसैनिक गश्त और कड़े प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। वैश्विक ऊर्जा डेटा फर्मों के आंकड़ों के मुताबिक, इस नाकाबंदी से ईरानी राजस्व में भारी गिरावट आई है। इसके विपरीत, इस कदम ने सामरिक रूप से संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को दुनिया के सबसे अस्थिर व्यापारिक मार्गों में बदल दिया है। दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत石油 और गैस व्यापार इसी मार्ग से होता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा संकट मंडरा रहा है।
इस तनाव का असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार और महंगाई पर भी सीधा प्रभाव डाल रहा है। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह गतिरोध जारी रहा, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिससे एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों का उद्देश्य इस दबाव के माध्यम से तेहरान को अपनी क्षेत्रीय नीतियों और परमाणु कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करना है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण मध्य पूर्व एक नए शीत युद्ध की आगोश में समाता जा रहा है।
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