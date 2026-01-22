बेकाबू कार बिजली खंभे से टकराई, मोहल्ले में लाइट गुल



श्रीगंगानगर. जवाहरनगर सेक्टर नम्बर 7 में एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसा गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। इस वजह से गुरुवार को दिनभर पूरे मोहल्ले की बिजली सप्लाई ठप रही। जवाहरनगर थाना के एएसआई करणी सिंह ने बताया कि हादसे के समय कार में दो युवक सवार थे। दुर्घटना के तुरंत बाद दोनों युवक मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गए। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर जवाहरनगर थाना ले आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार अनियंत्रित होने के कारण हादसा हुआ, हालांकि इसके वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार फरार युवकों की पहचान कर ली गई है और वे जवाहरनगर क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि क्षतिग्रस्त हुई कार को थाने में लेकर आए है। गुरुवार शाम तक विद्युत निगम की ओर से परिवाद नहीं मिला है।