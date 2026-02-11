वंदे मातरम्: आनंदमठ से स्वतंत्रता आंदोलन तक का विवरण, पढ़ें पूरा राष्ट्रीय गीत और जानें हिंदी भावार्थ

Vande Mataram: वंदे मातरम् भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (चटर्जी) ने की थी। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ में शामिल है। साल 1896 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान यह गीत जन-जन की आवाज बन गया और स्वतंत्रता संग्राम में जोश और देशभक्ति का प्रतीक बना। वंदे मातरम् मातृभूमि के प्रति सम्मान और आजादी की भावना को व्यक्त करता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के बराबर सम्मान प्रदान किया।