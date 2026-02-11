11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

वंदे मातरम्: आनंदमठ से स्वतंत्रता आंदोलन तक का विवरण, पढ़ें पूरा राष्ट्रीय गीत और जानें हिंदी भावार्थ

वंदे मातरम् (वन्दे मातरम्) बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो मुख्य रूप से संस्कृत और बांग्ला भाषा में है। यह गीत देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यहां पढ़ें- वंदे मातरम् और उसका हिंदी भावानुवाद।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 11, 2026

Vande Mataram

वंदे मातरम् (AI Generated Image)

Vande Mataram: वंदे मातरम् भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (चटर्जी) ने की थी। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ में शामिल है। साल 1896 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान यह गीत जन-जन की आवाज बन गया और स्वतंत्रता संग्राम में जोश और देशभक्ति का प्रतीक बना। वंदे मातरम् मातृभूमि के प्रति सम्मान और आजादी की भावना को व्यक्त करता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के बराबर सम्मान प्रदान किया।

यहां पढ़ें- वंदे मातरम् और उसका हिंदी भावानुवाद।

वन्दे मातरम्!
सुजलाम्, सुफलाम्, मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम्, मातरम्!
वन्दे मातरम्!
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदां वरदां मातरम्!
वन्दे मातरम्!
कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले,
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,
अबला केन मा एत बले?
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं,
रिपुदलवारिणीं मातरम्!
वन्दे मातरम्!
तुमि विद्या, तुमि धर्म,
तुमि हृदि, तुमि मर्म,
त्वं हि प्राणा: शरीरे!
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे!
वन्दे मातरम्!
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी,
नमामि त्वाम्!
नमामि कमलाम्, अमलाम्, अतुलाम्,
सुजलाम्, सुफलाम्, मातरम्!
वन्दे मातरम्!
श्यामलाम्, सरलाम्, सुस्मिताम्, भूषिताम्,
धरणीं, भरणीं, मातरम्!
वन्दे मातरम्!

हिंदी भावानुवाद

मैं उस मातृभूमि को प्रणाम करता हूं,
जो जल से परिपूर्ण है, फल-फूल से भरी है,
जिसकी हवा चंदन-सी शीतल है,
जिसके खेत हरियाली से लहलहाते हैं।
वन्दे मातरम्!

मैं उस मां को नमन करता हूं,
जो चांदनी रात की तरह उज्ज्वल और शान्त है,
जिसके वृक्ष फूलों से सजे हैं,
जो सदा मुस्कुराती है, मधुर वाणी बोलती है,
जो सुख और वरदान देने वाली है।
वन्दे मातरम्!

जिसके करोड़ों कंठों से गर्जना उठती है,
जिसके करोड़ों भुजाएं शत्रुओं को रोकने में सक्षम हैं,
फिर भी वह सरल और कोमल दिखाई देती है—
ऐसी अपार शक्ति से युक्त मां को मैं नमन करता हूं,
जो संकट से उबारने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली है।
वन्दे मातरम्!

तू ही विद्या है, तू ही धर्म है,
तू ही हृदय है, तू ही आत्मा का रहस्य है,
तेरे बिना शरीर में प्राण नहीं टिकते।
भुजाओं में तू शक्ति बनकर बसती है,
हृदय में तू भक्ति बनकर निवास करती है,
हर मंदिर में तेरी ही प्रतिमा गढ़ी जाती है।
वन्दे मातरम्!

तू ही दुर्गा है—दसों दिशाओं में शस्त्र धारण करने वाली,
तू ही लक्ष्मी है—कमल पर विराजमान,
तू ही सरस्वती है—ज्ञान देने वाली।
मैं तुझे नमन करता हूं—
पवित्र, उज्ज्वल, अतुलनीय,
जल और फल से समृद्ध मातृभूमि को।
वन्दे मातरम्!

श्यामल, सरल, सदा मुस्कुराती और सुशोभित,
धरती को धारण करने वाली,
सबका पालन-पोषण करने वाली माँ को नमन।
वन्दे मातरम्!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 11:18 am

Hindi News / News Bulletin / वंदे मातरम्: आनंदमठ से स्वतंत्रता आंदोलन तक का विवरण, पढ़ें पूरा राष्ट्रीय गीत और जानें हिंदी भावार्थ

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Bundi: बांध के ओवर फ्लो पानी को दुगारी में घुसने से रोकने के लिए 30 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार

बांध के ओवर फ्लो पानी को दुगारी में घुसने से रोकने के लिए 30 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार
बूंदी

ओवरलोड डंपरों से सड़क पर गिर रही कोयले की राख, ग्रामीण हो रहे परेशान, कार्रवाई की मांग

Overloaded dumpers are spilling coal ash onto the road, causing distress among villagers and demanding action.
सागर

पंच मार्ग पर दबंगों का कब्जा, किसानों की खेतों तक पहुंच बाधित

मुरैना

1 माह से गायब विधायक प्रदीप पटेल खौफ में, परिवार समेत घर के अंदर कैद, बाहर से लगा ताला

BJP MLA Pradeep Patel Missing Case Big Update
भोपाल

गंदे पानी से मिलेगी निजात: 165 करोड़ की लागत से बदलेगी शहर की सीवर व्यवस्था, तीन चरणों में होगा मेगा प्रोजेक्ट का काम

ponds
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.