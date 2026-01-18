मरम्मत का इंतजार: खुले नालों से हादसे का भय, कहीं टूटे ढक्कन तो कहीं झाडिय़ों का अंबार

पोकरण कस्बे में गली मोहल्लों से गंदे पानी की निकासी के लिए नगरपालिका की ओर से निर्माण करवाए गए अधिकांश बड़े नाले कई जगहों से खुले पड़े होने के कारण आए दिन न केवल पशुओं व वाहनों के गिरने की घटनाएं हो रही है, बल्कि इन खुले नालों से दुर्गंध के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि कस्बे में वर्षों पूर्व नगरपालिका की ओर से बड़े नालों का निर्माण करवाया गया था। निर्माण के बाद कुछ जगहों पर नालों को ढका गया, लेकिन सीमेंट के ढक्कन टूटकर बिखर जाने के कारण नाले पुन: खुले हो गए। कस्बे में कई नालों की लंबाई एक किलोमीटर से भी अधिक है और चौड़ाई दो से तीन फीट तक व गहराई पांच से आठ फीट तक है।