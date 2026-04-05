मत्स्य विवि के बेसमेंट में नहीं भरेगा पानी, आइआइटी कानपुर करेगा स्थाई समाधान

राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दोनों भवन के बेसमेंट में बारिश के दौरान भरने वाले पानी की समस्या से स्थाई निजात मिलने की उम्मीद है। आइआइटी कानपुर की टीम इसका स्थाई समाधान करेगी। इस टीम ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया और पानी भरने के मूल कारणों को जाना। बताया जा रहा है कि भवन के चारों ओर जल निकास व्यवस्था, मिट्टी की प्रकृति और पानी के रिसाव के कारण बेसमेंट में पानी भर रहा है। टीम ने यहां मिट्टी के सैंपल भी लिए। इनकी जांच के बाद 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांच दल में आइआइटी कानपुर के प्रो. गौरव तिवारी, प्रो. अर्घाया दास और अमित प्रसाद रहे। आरएसआरडीसी के पीडी सतीश कुमार भी टीम के साथ मौजूद रहे।