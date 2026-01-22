CG Politics: कांग्रेस ने साय सरकार से धान खरीदी का समय एक माह बढ़ाने की मांग की, बैज बोले- 5.5 लाख किसान नहीं बेच पाए हैं धान

CG Politics: कांग्रेस पार्टी ने सरकार से धान खरीदी की तिथि 1 माह बढ़ाने की मांग की है। बैज ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में धान खरीदी की तिथि बढ़ाने, धान खरीदी में भ्रष्टाचार, मनरेगा, जमीनों की गाइडलाइन की दरों तथा शंकराचार्य के अपमान को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। बैज ने कहा, सरकार ने धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी घोषित की। इस लिहाज से सिर्फ 9 दिन बचे हैं, उसमें भी 4 दिन 24, 25, 26, 31 जनवरी- छुट्टी है। सिर्फ 5 दिन और खरीदी होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ऑनलाइन टोकन काटना बंद कर दिया है और ऑफ लाइन भी टोकन नहीं काटा जा रहा है। 5.5 लाख किसान अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं।