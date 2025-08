UP News: पति गया कांवड़ यात्रा पर तो पत्नी प्रेमी संग फरार, नोएडा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

Husband went on Kanwar Yatra wife fled with lover in noida up: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सेक्टर-45 में रहने वाले एक नवविवाहित युवक अंकित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपनी आपबीती साझा की और स्थानीय पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए।