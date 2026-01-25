अगले 48 घंटे में इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं, 6 डिग्री तक गिरेगा पारा

उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। रविवार से तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई गई है। इससे पहले शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा संभल में 95 मिमी दर्ज की गई। 27 और 28 जनवरी को फिर बारिश का दौर लौट सकता है। मेरठ में शुक्रवार देर रात 38 मिमी, मुजफ्फरनगर में 31.2 मिमी और सहारनपुर में 31 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं उत्तराखंड सीमा से सटे जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन 27 जनवरी से दो दिनों के लिए फिर बारिश होगी। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से जुड़े जिलों में रविवार और सोमवार की सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है।