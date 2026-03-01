नोएडा सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन पर युवती ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती अचानक प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और मेट्रो प्रशासन की टीम तुरंत पहुंच गई। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया और घायल युवती को ट्रैक से निकालकर तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।