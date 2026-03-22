नोएडा के अस्पताल में नवजात का सौदा: ₹2.60 लाख में बेची जा रही थी 5 दिन की बच्ची, संचालिका समेत 3 हिरासत में

राहत की बात यह है कि नवजात बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और डॉक्टरों की निगरानी में रखी गई है, जिसे जल्द ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस महिला की पहचान करने में जुटी है, जिसने बच्ची को जन्म देने के बाद अस्पताल में लावारिस छोड़ दिया। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आगे की प्रक्रिया के तहत बच्ची को किसी अधिकृत शिशु गृह भेजा जाएगा, जहां से उसे कानूनी तौर पर गोद देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।