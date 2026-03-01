ट्विटर पर नंबर-1 ट्रेंड बने पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, जानें वजह

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter (X) पर आज अचानक Hukmdev Narayan Yadav का नाम नंबर-1 ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि इसके पीछे की वजह को लेकर सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ भी ला दी।

जहां एक ओर हुक्मदेव नारायण यादव का जवानों और Central Industrial Security Force (CISF) के सम्मान में किया गया भावुक ट्वीट तेजी से वायरल हुआ, वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स इस ट्रेंड को लेकर हैरान भी नजर आए।