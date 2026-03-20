गुनेबो ने कोच्चि में नए फिजिकल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए

इस दौरान कंपनी ने DynaSlide Vault Door, DynaShield Modular Safe और हाई-सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक लॉक जैसे प्रोडक्ट्स पेश किए। DynaSlide को EN-सर्टिफाइड स्लाइडिंग वॉल्ट डोर के रूप में पेश किया गया है, जिसमें बर्गलरी रेसिस्टेंस के साथ कम जगह में उपयोग की सुविधा दी गई है। इसे खासतौर पर ज्वेलरी दुकानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।