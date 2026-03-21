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12वीं मंजिल से गिरा 3 साल का मासूम, मौके पर ही तोड़ा दम, लाश देखते ही मां बेहोश

गौर सिटी-2, नोएडा में एक दुखद हादसा हुआ, जहां तीन साल का बच्चा बालकनी से गिरकर मौत के शिकार हुआ। खेलते-खेलते बालकनी में पहुंचा बच्चा संतुलन खो बैठा।

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नोएडा

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Anuj Singh

Mar 21, 2026

नोएडा में बालकनी से गिरा 3 साल का बच्चा

नोएडा में बालकनी से गिरा 3 साल का बच्चा

Noida Crime News: नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक तीन साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वह 12वीं मंजिल से गिर गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। यह हादसा गौर सिटी-2 सोसायटी के 7th एवेन्यू में हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर गौर सिटी-1 का भी जिक्र है, लेकिन मुख्य रूप से यह गौर सिटी-2 की इमारत में हुआ। फ्लैट नंबर ई-1237 में संजय पाल नाम के व्यक्ति रहते हैं। वे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी घर संभालती हैं और गृहिणी हैं। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा सागनिक पाल।

कैसे हुआ हादसा?

शुक्रवार की दोपहर को माँ अपने बड़े बेटे को ट्यूशन सेंटर छोड़ने गई थीं। घर में तीन साल का छोटा बेटा सागनिक अकेला था। बच्चा खेलते-खेलते फ्लैट की बालकनी तक पहुँच गया। बालकनी में एक कुर्सी पड़ी हुई थी। सागनिक उस कुर्सी पर चढ़ गया और नीचे की तरफ झाँकने लगा। शायद वह नीचे कुछ देख रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और संतुलन बिगड़ गया। वह 12वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गया।

पड़ोसियों ने किया मदद

जब बच्चा गिरा तो उसकी चीख और आवाज सुनकर आस-पास के लोग और सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मौके पर पहुँचे। उन्होंने बच्चे को तुरंत गोद में उठाया और नजदीकी अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ऊँचाई से गिरने की वजह से उसके सिर और पूरे शरीर में बहुत गंभीर चोटें आई थीं। बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी।

माँ का दर्द और पुलिस कार्रवाई

पड़ोसियों ने तुरंत बच्चे की माँ को फोन किया और पूरी बात बताई। माँ जैसे ही अस्पताल पहुँचीं और बच्चे को देखा, तो वे दुख से बेहोश हो गईं। पड़ोसियों ने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला। पूरा परिवार रो रहा था। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसीपी बिसरख पवन कुमार ने बताया कि जांच चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है।

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Published on:

21 Mar 2026 10:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / 12वीं मंजिल से गिरा 3 साल का मासूम, मौके पर ही तोड़ा दम, लाश देखते ही मां बेहोश

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