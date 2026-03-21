12वीं मंजिल से गिरा 3 साल का मासूम, मौके पर ही तोड़ा दम, लाश देखते ही मां बेहोश

Noida Crime News: नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक तीन साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वह 12वीं मंजिल से गिर गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। यह हादसा गौर सिटी-2 सोसायटी के 7th एवेन्यू में हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर गौर सिटी-1 का भी जिक्र है, लेकिन मुख्य रूप से यह गौर सिटी-2 की इमारत में हुआ। फ्लैट नंबर ई-1237 में संजय पाल नाम के व्यक्ति रहते हैं। वे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी घर संभालती हैं और गृहिणी हैं। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा सागनिक पाल।