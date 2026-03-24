ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आईं दो बहनें, एक की हुई दर्दनाक मौत… ईद मनाने आई थी मौसी के घर

Greater Noida News:ग्रेटर नोएडा के अलीवर्दीपुर गांव में ईद की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब गाजियाबाद से अपनी मौसी के घर त्यौहार मनाने आई आठ वर्षीय मासूम बच्ची की बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद निवासी उमर मोहम्मद, जो पेशे से मोबाइल दुकानदार हैं, उनकी पत्नी अपनी दोनों बेटियों के साथ रविवार को अपनी बहन के घर ईद मिलने आई थीं। दोपहर के समय बच्ची अपने मामा की बेटी के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी गली में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भयानक हादसे में मामा की बेटी सुरक्षित बच गई, वहीं मासूम बच्ची की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।