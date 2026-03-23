क्या भाजपा में जाएंगे राघव चड्ढा? AAP नेता संजय सिंह ने दिया जवाब, कहा- अगर BJP में गए तो…

इंडिया टुडे के साथ एक तीखी बातचीत के दौरान जब संजय सिंह के सामने यह सवाल उछाला गया कि क्या राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे? तो उन्होंने तपाक से कहा 'काहे अलग हो गए हैं? नहीं!' सिंह ने भले ही राघव के पार्टी छोड़ने की बात को सिरे से नकार दिया, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब चर्चा शराब घोटाले में मिली बड़ी जीत पर मुड़ गई। सवाल सीधा था जब पार्टी के दिग्गज नेता डिस्चार्ज हुए, 'आप' की सबसे बड़ी कानूनी फतह हुई, तो राघव चड्ढा ने एक ट्वीट तक क्यों नहीं किया? वो जश्न में शामिल होने पार्टी दफ्तर क्यों नहीं पहुंचे? इस पर संजय सिंह ने बचाव करने के बजाय गेंद सीधे राघव के पाले में डाल दी। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए, तो बेहतर रहेगा। वो इसका जवाब ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। संजय सिंह का यह 'कन्नी काटने' वाला अंदाज अब सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। आखिर राघव की चुप्पी पर संजय सिंह खुद जवाब देने से क्यों बच रहे हैं?