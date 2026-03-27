शहरी विकास में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक

दूरदर्शिता का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना भी है। एक दूरदर्शी शहर वह होता है जो आने वाली पीढिय़ों के लिए भी समान अवसर और संसाधन सुनिश्चित करता है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा ने तकनीकी नवाचारों को शहरी विकास के केंद्र में रखा है, लेकिन केवल तकनीक ही पर्याप्त नहीं है। शहरों का विकास केवल सरकारी नीतियों से नहीं होता, इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। भागीदारी आधारित शासन-नागरिकों को योजना प्रक्रिया में शामिल करना है। जब नागरिक स्वयं शहर के विकास में भाग लेते हैं, तो वे न केवल जिम्मेदार बनते हैं बल्कि शहर के प्रति उनका जुड़ाव भी बढ़ता है। यदि हम इस दिशा में ठोस कदम उठाते हैं, तो हमारे शहर केवल आर्थिक केंद्र नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले सशक्त, समावेशी और टिकाऊ स्थान बन सकते हैं। शहरों का असली उद्देश्य केवल विकास नहीं, बल्कि 'बेहतर जीवन' प्रदान करना है। यह तभी संभव है जब वे अनुभव से आकार लें और दृष्टि से दिशा प्राप्त करें।