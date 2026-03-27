आत्मनिर्भर कृषक ही बदलेंगे भारतीय कृषि का भविष्य

साथ ही कृषि ऋण प्रणाली को सरल और व्यावहारिक बनाना तथा फसल बीमा को वास्तव में भरोसेमंद बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। दूरगामी नीति में टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन, कृषि को उद्योग जैसी आधारभूत सुविधाएं, जोखिम सुरक्षा, कृषि आदानों और मशीनरी में आत्मनिर्भरता तथा कृषि उत्पादों के लिए निर्यातोन्मुख ढांचा विकसित करना अनिवार्य है। योजनाएं ऊपर से थोपने के बजाय किसान की भागीदारी से बनें, तभी उनका प्रभाव टिकाऊ होगा। कृषि वैज्ञानिकों को भी अपनी भूमिका पुनर्परिभाषित करनी होगी। देश में शोध की कमी नहीं, पर प्रयोगशाला और खेत के बीच दूरी बनी हुई है। तकनीक तभी सफल होगी जब वह छोटे किसान की आय बढ़ाने में सक्षम हो। वैज्ञानिकों को मार्गदर्शक बनना होगा, जो सिर्फ ज्ञान न दें, खेत तक पहुंचकर समाधान भी दें व स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक विकसित करें। किसान संगठनों को भी केवल विरोध की राजनीति से आगे बढऩा होगा। प्रशिक्षण, सामूहिक विपणन, ब्रांड निर्माण, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी मॉडल को मजबूत करना उनकी सकारात्मक भूमिका हो सकती है। सबसे निर्णायक भूमिका स्वयं किसान की है। अन्य सभी वर्ग समय के साथ बदले, पर किसान अब भी पारंपरिक ढांचे में बंधा हुआ है।