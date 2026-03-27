संपादकीयः प्रारंभिक शिक्षा के अवरोध दूर करने की सार्थक पहल

नए मॉडल में देश के हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर ओपन एजुकेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें फेल या ड्रॉप आउट छात्रों को प्रवेश दिलाकर पास कराया जा सकेगा। इस व्यवस्था में केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देनी होगी, जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहा है। इससे न केवल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बना रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह प्रयास देश में माध्यमिक स्तर पर मौजूदा लगभग 8.2% की ड्रॉपआउट दर को शून्य पर लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। राज्यों की बात करें तो वर्तमान में केरल का सरकारी शिक्षा मॉडल पूरे देश के लिए एक नजीर बना हुआ है। केरल ने न केवल 96त्न से अधिक की साक्षरता दर हासिल की है, बल्कि वहां का समावेशी मॉडल हर तबके के बच्चे को मुख्यधारा से जोडऩे में सफल रहा है।