28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

पर्यटन में एआइ और मानवीय मूल्यों का संतुलन

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां की संस्कृति ‘अतिथि देवो भव’ के शाश्वत सिद्धांत पर आधारित है, वहां पर्यटन को पूरी तरह एल्गोरिद्म और मशीनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पर्यटन मूलत: एक भावना-प्रधान और सेवा-उन्मुख उद्योग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्तिष्क तो हो सकता है, लेकिन वह मनुष्य का हृदय नहीं बन सकता।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Opinion Desk

May 28, 2026

AI n Tourism

AI n Tourism

प्रोफेसर अनुकृति शर्मा, पर्यटन विशेषज्ञ

पर्यटन उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे गतिशील और तीव्र गति से बदलते क्षेत्रों में से एक है। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के उदय ने इस उद्योग में एक युगांतरकारी क्रांति ला दी है। आज एआइ केवल एक तकनीकी सहायक उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि यह ‘स्मार्ट टूरिज्म’, डेटा-संचालित रणनीतियों और आधुनिक गवर्नेंस का मुख्य आधार बन चुका है।
यात्रियों के पिछले यात्रा इतिहास, खोज पैटर्न और उनकी प्राथमिकताओं का विश्लेषण करके एआइ उन्हें व्यक्तिगत गंतव्य, होटल और बजट-अनुकूल विकल्प सुझा रहा है। रीयल-टाइम अनुवाद उपकरण भाषा की बाधाओं को मिटा रहे हैं और एआइ आधारित कैमरा सिस्टम धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को वैज्ञानिक दिशा दे रहे हैं। परंतु इस अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के बीच एक अत्यंत गंभीर और यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है- क्या तकनीक का यह अत्यधिक प्रभाव पर्यटन की आत्मा अर्थात मानवीय स्पर्श को समाप्त कर देगा?

मनुष्य का हृदय नहीं बन सकता एआइ
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां की संस्कृति ‘अतिथि देवो भव’ के शाश्वत सिद्धांत पर आधारित है, वहां पर्यटन को पूरी तरह एल्गोरिद्म और मशीनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पर्यटन मूलत: एक भावना-प्रधान और सेवा-उन्मुख उद्योग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्तिष्क तो हो सकता है, लेकिन वह मनुष्य का हृदय नहीं बन सकता। आतिथ्य में जो आत्मीयता, संवेदनशीलता और देखभाल का भाव एक मानव दे सकता है, उसकी पूर्ति रोबोट द्वारा भोजन परोसने या चैटबॉट्स द्वारा त्वरित उत्तर देने से कभी नहीं हो सकती। एआइ वह माध्यम अवश्य बन सकता है जो हमें रास्ता दिखाए, लेकिन वह किसी टूर गाइड या स्थानीय कहानीकार की जगह कभी नहीं ले सकता, जो अपनी जीवंत बातों से यात्रा को अविस्मरणीय बना देता है।

नए सिरे से तैयार हो पर्यटन शिक्षा का पाठ्यक्रम
इस बदलते परिदृश्य में सबसे बड़ी चुनौती और अवसर हमारे शिक्षा क्षेत्र तथा कौशल विकास केंद्रों के सामने हैं। एआइ के कारण पारंपरिक नौकरियों- जैसे डेटा एंट्री, सामान्य बुकिंग या क्लर्क स्तर के कार्य के विस्थापन का खतरा अवश्य है, लेकिन आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में नई प्रकार की कुशलताओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी पर्यटन शिक्षा के पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार करना होगा। मनुष्यों को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनकी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संकट प्रबंधन जैसे मानवीय कौशलों में भी पारंगत करना होगा। कौशल विकास केंद्रों को युवाओं को एआइ टूल्स का उपयोग करना सिखाना होगा, ताकि वे अधिक उत्पादक बन सकें और तकनीक से भयभीत होकर पीछे न छूट जाएं।

पर्यटन भावनाओं और मानवीय जुड़ाव को महसूस करने की कला
साथ ही, जब वर्तमान सरकार ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ और ‘देखो अपना देश’ जैसी पहलों को बढ़ावा दे रही है, तब हमें एआइ का उपयोग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक तथ्यों और अमूर्त धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए करना चाहिए न कि अपनी पारंपरिक आतिथ्य कला को भुलाने के लिए। अंतत: आवश्यकता इस बात की है कि नीति-निर्माता, शिक्षाविद् और उद्योग जगत मिलकर ऐसी संतुलित और दूरदर्शी रूपरेखा तैयार करें, जिसमें एआइ का उपयोग पर्यटन उद्योग को अधिक सुगम, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए हो, न कि मानवीय संवेदनाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए। नवाचार का स्वागत अवश्य होना चाहिए, लेकिन वह नैतिकता, जिम्मेदारी और सांस्कृतिक मूल्यों की सीमाओं के भीतर रहे।
दरअसल, पर्यटन केवल स्थानों को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं, अनुभवों और मानवीय जुड़ाव को महसूस करने की कला है। तकनीक यात्रा को आसान बना सकती है, लेकिन उसे यादगार बनाने का कार्य आज भी इंसानी संवेदनाएं ही करती हैं। इसलिए पर्यटन का भविष्य न पूरी तरह मशीनों में है और न केवल परंपराओं में, बल्कि तकनीक और मानवीय आत्मीयता के संतुलित संगम में ही उसकी वास्तविक शक्ति और सुंदरता निहित है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 May 2026 08:33 pm

Published on:

28 May 2026 07:12 pm

Hindi News / Opinion / पर्यटन में एआइ और मानवीय मूल्यों का संतुलन

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

पशु-पक्षियों के स्वभाव में हो रहे बदलाव को समझना होगा

wild life n environment
ओपिनियन

वीर सावरकर: क्रांति, राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना के प्रतीक

vir savarkar
ओपिनियन

संपादकीय: शादियों में फिजूलखर्ची के आगे संवेदनाओं की रोशनी

wedding
ओपिनियन

रूबियो की यात्रा: भारत को साधने की कोशिश

India-US Relations
ओपिनियन

भीषण गर्मी के दौर में कितना सुरक्षित है बोतलबंद पानी?

plastic Water bottle
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.