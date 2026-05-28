पर्यटन में एआइ और मानवीय मूल्यों का संतुलन

पर्यटन भावनाओं और मानवीय जुड़ाव को महसूस करने की कला

साथ ही, जब वर्तमान सरकार ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ और ‘देखो अपना देश’ जैसी पहलों को बढ़ावा दे रही है, तब हमें एआइ का उपयोग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक तथ्यों और अमूर्त धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए करना चाहिए न कि अपनी पारंपरिक आतिथ्य कला को भुलाने के लिए। अंतत: आवश्यकता इस बात की है कि नीति-निर्माता, शिक्षाविद् और उद्योग जगत मिलकर ऐसी संतुलित और दूरदर्शी रूपरेखा तैयार करें, जिसमें एआइ का उपयोग पर्यटन उद्योग को अधिक सुगम, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए हो, न कि मानवीय संवेदनाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए। नवाचार का स्वागत अवश्य होना चाहिए, लेकिन वह नैतिकता, जिम्मेदारी और सांस्कृतिक मूल्यों की सीमाओं के भीतर रहे।

दरअसल, पर्यटन केवल स्थानों को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं, अनुभवों और मानवीय जुड़ाव को महसूस करने की कला है। तकनीक यात्रा को आसान बना सकती है, लेकिन उसे यादगार बनाने का कार्य आज भी इंसानी संवेदनाएं ही करती हैं। इसलिए पर्यटन का भविष्य न पूरी तरह मशीनों में है और न केवल परंपराओं में, बल्कि तकनीक और मानवीय आत्मीयता के संतुलित संगम में ही उसकी वास्तविक शक्ति और सुंदरता निहित है।