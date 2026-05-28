पशु-पक्षियों के स्वभाव में हो रहे बदलाव को समझना होगा

पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों का असर अब पशु-पक्षियों में भी दिखाई देने लगा है। पिछले दिनों कुत्तों के काटने की घटनाओं की भरमार के बाद सर्वोच्च न्यायालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सवाल केवल कुत्तों के हिंसक होने का ही नहीं है, अपितु अन्य पशु-पक्षियों के आक्रामक होने की घटनाएं भी तेजी से बढऩे लगी हैं। जंगली जानवर आए दिन शहरों में घूमते दिखाई देने लगे हैं, तो आवारा पशुओं द्वारा राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर घायल करने और कभी-कभी जान तक ले लेने के समाचार भी लगातार सामने आ रहे हैं। ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसायटी के हालिया अध्ययन में पाया गया है कि जानवरों के प्राकृतिक स्वभाव में तेजी से बदलाव आ रहा है। एक ओर कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं, तो दूसरी ओर बहुत से पक्षी अपने रास्ते बदल रहे हैं। एक समय था, जब बरसात के दिनों में ही कुत्तों के काटने की घटनाएं अधिक मात्रा में देखी जाती थीं। माना जाता था कि बरसात में कोई जहरीली चीज खाने या जहरीले जानवर के संपर्क में आने से कुत्ता पागल हो जाता है और फिर काटने लगता है, पर आजकल आए दिन कुत्तों के हिंसक आक्रमण की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसी तरह अन्य जानवरों के स्वभाव में भी आक्रामकता बढऩे लगी है। पालतू पशु-पक्षियों के स्वभाव में भी परिवर्तन देखा जा रहा है।