संवेदना, चरित्र और नैतिकता का स्थान ले पाएगा क्या एआइ?

ArtificialIntelligence
पंकज चतुर्वेदी, लेखक आइटी प्रोफेशनल हैं
हाल ही में चीन ने अपनी शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं। एआइ, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन जैसे विषयों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कदम भविष्य की तैयारी का संकेत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाला समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है और जो देश आज इसकी तैयारी करेगा, वही कल दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन इस बदलाव के बीच एक प्रश्न बार-बार मन में उठता है क्या एआइ संवेदना, चरित्र और नैतिकता का भी स्थान ले पाएगा?
इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि एआइ की आवश्यकता पर कोई विवाद नहीं है। आज भी दुनिया में अनेक बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं मिल पाया है। यदि एआइ नई दवाओं की खोज को तेज कर सकती है, कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार का रास्ता आसान बना सकती है, किसानों के लिए कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलें विकसित करने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकती है, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकती है, तो उसका स्वागत होना चाहिए।
युद्ध के मैदान में यदि रोबोट सैनिकों की जगह बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करें, जहरीले रसायनों वाले क्षेत्रों में काम करें या खदानों और सीवर जैसी खतरनाक जगहों पर मनुष्य के स्थान पर मशीनें उतरें, तो यह तकनीक मानव जीवन बचाने का माध्यम बनेगी। ऐसे हर क्षेत्र में एआइ जितनी आगे बढ़े, उतना अच्छा है। लेकिन यहीं दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। क्या मशीन यह तय कर सकती है कि सही क्या है और गलत क्या? क्या उसके भीतर करुणा होगी? क्या वह त्याग समझेगी? क्या वह किसी मां की पीड़ा, किसी सैनिक के बलिदान या किसी किसान की उम्मीद को महसूस कर सकेगी?
ज्ञान स्वयं को जानने की प्रक्रिया
यहीं से शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य शुरू होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ‘शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।’ शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम भी है। आदि शंकराचार्य का पूरा दर्शन आत्मबोध पर आधारित है। उनका संदेश था कि ज्ञान केवल सूचना नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। यही भारतीय शिक्षा की आत्मा रही है। हमारे महाकाव्य महाभारत और रामायण हों, या कुरआन, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब इन सभी का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि मनुष्य को इंसान बनाना है। वे बताते हैं कि शक्ति का उपयोग कब करना है, सत्य के लिए कब खड़ा होना है और करुणा क्यों आवश्यक है।
एआइ इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकती है, उनका सार लिख सकती है, उनके आधार पर उत्तर दे सकती है, लेकिन क्या वह अर्जुन की दुविधा, श्रीराम का त्याग, गुरु परंपरा का बलिदान या मानव पीड़ा को अनुभव कर सकती है? शायद नहीं। क्योंकि एआइ को जानकारी मिलती है, अनुभव नहीं, निर्देश मिलते हैं, अंतरात्मा नहीं। भारत के सामने आज एक और चुनौती है। हर वर्ष लाखों विद्यार्थी डिग्रियां लेकर निकलते हैं, फिर भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी है। शायद हमारी शिक्षा और उद्योग के बीच दूरी बढ़ गई है।
अपने लिए तकनीक विकसित करने का समय
क्या अब समय नहीं आ गया कि शिक्षा को केवल अंकों और डिग्रियों से आगे ले जाया जाए? क्या हर विद्यार्थी के लिए एक ही रास्ता होना चाहिए? हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनना चाहता। किसी के हाथों में हुनर है, कोई मशीनों को बेहतर समझता है, कोई डिजाइन में कुशल है, कोई खेती में नवाचार करना चाहता है। फिर भी हम लगभग सभी विद्यार्थियों को एक जैसी परीक्षा, एक जैसे विषय और एक जैसी सफलता की परिभाषा में बांध देते हैं। कई विद्यार्थी गणित या विज्ञान में स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन व्यवस्था उन्हें उसी सांचे में ढालने का प्रयास करती है।
क्या भारत को अब ऐसे लचीले और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की आवश्यकता नहीं है, जहां पढ़ाई के साथ प्रशिक्षण हो, उद्योगों से जुड़ाव हो, एआइ, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग का व्यावहारिक ज्ञान हो? जहां डिग्री से अधिक महत्व क्षमता, कौशल और नवाचार को मिले? भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। यदि यही युवा एआइ के साथ मिलकर नए उत्पाद विकसित करें, स्टार्टअप खड़े करें, विनिर्माण को बढ़ाएं और दुनिया के लिए तकनीकी समाधान तैयार करें, तो हम केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी बन सकते हैं। हमें केवल दूसरे देशों की तकनीक का उपयोग नहीं करना, बल्कि अपनी तकनीक भी विकसित करनी होगी।
एआइ हमें गति दे सकती है, लेकिन दिशा नहीं
लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए- जितनी शक्तिशाली तकनीक होगी, उतनी ही मजबूत नैतिकता की आवश्यकता होगी। एआइ हमें गति दे सकती है, लेकिन दिशा नहीं। दिशा अभी भी मनुष्य के विवेक से ही आएगी। शायद इसलिए भारत का भविष्य न केवल एआइ में है और न केवल परंपरा में। भारत का भविष्य उस संतुलन में है जहां प्रयोगशाला और दर्शनशाला साथ चलें, मशीन लर्निंग के साथ नैतिक शिक्षा भी हो, कौशल के साथ संस्कार भी हों और तकनीक के साथ चरित्र भी। अंतत: प्रश्न एआइ का नहीं, शिक्षा के उद्देश्य का है। क्या हम केवल कुशल कर्मचारी तैयार करना चाहते हैं, या ऐसे नागरिक भी जो तकनीक का उपयोग मानवता के हित में करें? इस प्रश्न का उत्तर हमें आज देना होगा, क्योंकि आने वाली पीढिय़ां उसी शिक्षा व्यवस्था में अपना भविष्य तलाशेंगी, जिसे हम आज बना रहे हैं। एआइ को निर्देश मिलते हैं, लेकिन विवेक, चरित्र और संवेदना अब भी मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं।
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