संवेदना, चरित्र और नैतिकता का स्थान ले पाएगा क्या एआइ?

हाल ही में चीन ने अपनी शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं। एआइ, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन जैसे विषयों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कदम भविष्य की तैयारी का संकेत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाला समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है और जो देश आज इसकी तैयारी करेगा, वही कल दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन इस बदलाव के बीच एक प्रश्न बार-बार मन में उठता है क्या एआइ संवेदना, चरित्र और नैतिकता का भी स्थान ले पाएगा?

इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि एआइ की आवश्यकता पर कोई विवाद नहीं है। आज भी दुनिया में अनेक बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं मिल पाया है। यदि एआइ नई दवाओं की खोज को तेज कर सकती है, कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार का रास्ता आसान बना सकती है, किसानों के लिए कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलें विकसित करने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकती है, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकती है, तो उसका स्वागत होना चाहिए।

युद्ध के मैदान में यदि रोबोट सैनिकों की जगह बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करें, जहरीले रसायनों वाले क्षेत्रों में काम करें या खदानों और सीवर जैसी खतरनाक जगहों पर मनुष्य के स्थान पर मशीनें उतरें, तो यह तकनीक मानव जीवन बचाने का माध्यम बनेगी। ऐसे हर क्षेत्र में एआइ जितनी आगे बढ़े, उतना अच्छा है। लेकिन यहीं दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। क्या मशीन यह तय कर सकती है कि सही क्या है और गलत क्या? क्या उसके भीतर करुणा होगी? क्या वह त्याग समझेगी? क्या वह किसी मां की पीड़ा, किसी सैनिक के बलिदान या किसी किसान की उम्मीद को महसूस कर सकेगी?